Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 7/28 Thành Thái, phường 14, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Tiếp nhận hỗ trợ, xử lý cuộc gọi từ tài xế và khách hàng sử dụng dịch vụ Ahamove qua tổng đài.

Hỗ trợ hướng dẫn khách hàng/ tài xế về thông tin tài khoản và tư vấn sử dụng dịch vụ.

Hỗ trợ ghi nhận và chuyển thông tin cho phòng ban liên quan khi nằm ngoài phạm vi xử lý của tổng đài.

Đảm bảo các chỉ số KPI được yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop để làm việc, được hỗ trợ phụ cấp khấu hao thiết bị

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ chi phí học việc, thời gian đào tạo.

Hỗ trợ chi phí gửi xe: 10.000đ/ngày làm việc tại công ty hoặc miễn phí gửi xe.

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được nghỉ 1 ngày không cố định trong tuần.

12 ngày nghỉ phép/năm đối với nhân viên ký hợp đồng lao động chính thức.

Thưởng lễ tết, sinh nhật (tùy theo quy định của công ty).

Được đào tạo, nâng cao kỹ năng CSKH và cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và có cơ hội học hỏi kinh nghiệm làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

