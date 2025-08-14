Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô B3 Đ. Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng như: mạng xã hội, website, diễn đàn,...

Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng

Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên

Hỗ trợ phỏng vấn và đánh giá ứng viên

Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống

Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

Yêu thích lĩnh vực tuyển dụng và mong muốn phát triển trong ngành nhân sự

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)

Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc

Có thể làm việc tối thiểu 5 buổi/ tuần, ưu tiên ứng viên có thể làm việc Fulltime (Thứ 2 - Thứ 6)

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ trong ngành Nhân sự

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được hỗ trợ dấu mộc thực tập nếu cần

Được trải nghiệm môi trường văn hóa FPT trẻ trung, năng động, hiện đại và văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.