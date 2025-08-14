Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/09/2025
FPT IS Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô B3 Đ. Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng như: mạng xã hội, website, diễn đàn,...
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng
Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên
Hỗ trợ phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 các chuyên ngành Quản trị nhân sự, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...
Yêu thích lĩnh vực tuyển dụng và mong muốn phát triển trong ngành nhân sự
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc
Có thể làm việc tối thiểu 5 buổi/ tuần, ưu tiên ứng viên có thể làm việc Fulltime (Thứ 2 - Thứ 6)

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Được định hướng chuyên môn sớm, được đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ trong ngành Nhân sự
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập nếu cần
Được trải nghiệm môi trường văn hóa FPT trẻ trung, năng động, hiện đại và văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

