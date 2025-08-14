Tuyển Thực tập sinh FPT IS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại FPT IS Pro Company
- Hồ Chí Minh: Lô B3 Đ. Sáng Tạo, Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh
Hỗ trợ đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng như: mạng xã hội, website, diễn đàn,...
Tìm kiếm, sàng lọc hồ sơ ứng viên theo yêu cầu tuyển dụng
Liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn với ứng viên
Hỗ trợ phỏng vấn và đánh giá ứng viên
Cập nhật và quản lý dữ liệu ứng viên trên hệ thống
Hỗ trợ các công việc khác liên quan đến tuyển dụng theo yêu cầu
Yêu Cầu Công Việc
Yêu thích lĩnh vực tuyển dụng và mong muốn phát triển trong ngành nhân sự
Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có khả năng sử dụng Tiếng Anh trong công việc
Có thể làm việc tối thiểu 5 buổi/ tuần, ưu tiên ứng viên có thể làm việc Fulltime (Thứ 2 - Thứ 6)
Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được hỗ trợ dấu mộc thực tập nếu cần
Được trải nghiệm môi trường văn hóa FPT trẻ trung, năng động, hiện đại và văn hóa doanh nghiệp giàu bản sắc;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
