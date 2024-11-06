Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Chăm sóc khách hàng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8 Đường M, khu đô thị hành chính, Dĩ An, Dĩ An

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Nắm bắt tình hình học tập của học sinh theo học tại trung tâm thông qua các báo cáo, nhận xét học tập từ team học thuật.
Đảm bảo sự hài lòng của phụ huynh về chăm sóc khách hàng từ giáo viên quản lý lớp: Thông báo tình hình học tập định kỳ hàng tháng, các điểm thi giữa khóa, cuối khóa và nhận xét học tập của team học thuật tới phụ huynh.
Phản hồi hỗ trợ phụ huynh: Xử lý các than phiền, các vấn đề phụ huynh đang không hài lòng.
Thực hiện các quy trình chăm sóc học viên: Quy trình chăm sóc học sinh mới, quy trình chăm sóc học viên đang theo học tại trung tâm, học sinh lên lớp, chuyển lớp, bảo lưu,chuyển trung tâm...
Theo dõi học phí, buổi học của học sinh và đảm bảo các số liệu trên hệ thống khớp với thực tế.
Đón trả học sinh khi tới trung tâm.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học (ưu tiên: chuyên ngành ngôn ngữ Anh)
Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, có khả năng giao tiếp hiệu quả với phụ huynh, học sinh.
Giải quyết vấn đề: Có kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề xuất sắc.
Khả năng làm việc nhóm tốt, cẩn thận trong công việc.
Giao tiếp tiếng anh cơ bản.
Đã có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, học vụ các trung tâm tiếng anh là một điểm cộng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Review hiệu suất công việc
Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)
Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)
Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc
Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tháp 1, Tòa Nhà Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-cham-soc-khach-hang-thu-nhap-6-8-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job243542
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Tuyển Nhân viên kho NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu
NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VICTORIA
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 6 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Đến 20 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN KARTENEX
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH HK Bluefin
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 25 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công Ty TNHH HK Bluefin
Hạn nộp: 03/01/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 15 - 40 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SAMYANG VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/01/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PURIGENE
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 7 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH PURIGENE
Hạn nộp: 19/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHYTOGEN
Hạn nộp: 02/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 8 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI PHƯƠNG ANH
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Hồ Chí Minh Đắk Lắk Vĩnh Phúc Hải Phòng Hưng Yên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 3 - 5.5 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 5.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐUA XE CÔNG THỨC VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH VIVUCA
Tuyển Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH VIVUCA
Hạn nộp: 01/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất