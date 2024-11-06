Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KAPLA VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8 Đường M, khu đô thị hành chính, Dĩ An, Dĩ An

Mô Tả Công Việc

Nắm bắt tình hình học tập của học sinh theo học tại trung tâm thông qua các báo cáo, nhận xét học tập từ team học thuật.

Đảm bảo sự hài lòng của phụ huynh về chăm sóc khách hàng từ giáo viên quản lý lớp: Thông báo tình hình học tập định kỳ hàng tháng, các điểm thi giữa khóa, cuối khóa và nhận xét học tập của team học thuật tới phụ huynh.

Phản hồi hỗ trợ phụ huynh: Xử lý các than phiền, các vấn đề phụ huynh đang không hài lòng.

Thực hiện các quy trình chăm sóc học viên: Quy trình chăm sóc học sinh mới, quy trình chăm sóc học viên đang theo học tại trung tâm, học sinh lên lớp, chuyển lớp, bảo lưu,chuyển trung tâm...

Theo dõi học phí, buổi học của học sinh và đảm bảo các số liệu trên hệ thống khớp với thực tế.

Đón trả học sinh khi tới trung tâm.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học (ưu tiên: chuyên ngành ngôn ngữ Anh)

Kỹ năng giao tiếp: Tự tin, có khả năng giao tiếp hiệu quả với phụ huynh, học sinh.

Giải quyết vấn đề: Có kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề xuất sắc.

Khả năng làm việc nhóm tốt, cẩn thận trong công việc.

Giao tiếp tiếng anh cơ bản.

Đã có kinh nghiệm làm chăm sóc khách hàng, học vụ các trung tâm tiếng anh là một điểm cộng.

Quyền Lợi

Review hiệu suất công việc

Nghỉ phép hàng năm (12 ngày) và ngày lễ Quốc Gia (11 ngày)

Tham gia đầy đủ BHYT, BHXH và BHTN (Full lương)

Được cấp phát đầy đủ thiết bị xuyên suốt quá trình làm việc

Môi trường làm việc nhanh nhẹn, năng động và tập trung về phát triển con người

Cách Thức Ứng Tuyển

