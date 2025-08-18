Tuyển Nhân viên kho NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 78/4 Đường số 1, Khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Soạn hàng, nhập - xuất hàng theo đơn hàng được phê duyệt.

- Thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất để đảm bảo số liệu tồn kho chính xác.

- Sắp xếp và tổ chức không gian kho để tối ưu hóa việc lưu trữ và dễ dàng truy cập.

- Xử lý các yêu cầu giao hàng và nhận hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa.

- Đảm bảo thực hiện các quy trình vận chuyển hiệu quả và đúng hạn.

- Các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, từ 18-35 tuổi.

- Không yêu cầu học vấn.

- Có từ 6 tháng ở vị trí tương đương là một lợi thế.

- Trung thực, cẩn thận, quan sát tốt, kỹ năng sắp xếp.

- Có sức khỏe tốt, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

- Thời gian làm việc: từ 8h00 – 17h00, (nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00) từ Thứ 2 đến Thứ 7.

Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 6.000.000 – 8.000.000 VNĐ.

- Chế độ phép năm, tham gia BHXH theo quy định.

- Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm.

- Thưởng tết, thưởng sinh nhật + Quà lễ, tết.

- Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài thưởng tết).

- Tham gia các hoạt động party, team building, du lịch hàng năm.

- Được mua bảo hiểm sức khoẻ Bảo Minh khi gắn bó trên 1 năm.

- Các quyền lợi riêng khác hưởng theo thâm niên.

- Chính sách ưu đãi mua hàng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin