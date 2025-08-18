Tuyển Nhân viên kho NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 78/4 Đường số 1, Khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng, Phường An Lạc, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Soạn hàng, nhập - xuất hàng theo đơn hàng được phê duyệt.
- Thực hiện kiểm kê định kỳ và đột xuất để đảm bảo số liệu tồn kho chính xác.
- Sắp xếp và tổ chức không gian kho để tối ưu hóa việc lưu trữ và dễ dàng truy cập.
- Xử lý các yêu cầu giao hàng và nhận hàng, kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa.
- Đảm bảo thực hiện các quy trình vận chuyển hiệu quả và đúng hạn.
- Các công việc khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam, từ 18-35 tuổi.
- Không yêu cầu học vấn.
- Có từ 6 tháng ở vị trí tương đương là một lợi thế.
- Trung thực, cẩn thận, quan sát tốt, kỹ năng sắp xếp.
- Có sức khỏe tốt, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.
- Thời gian làm việc: từ 8h00 – 17h00, (nghỉ trưa từ 12h00 – 13h00) từ Thứ 2 đến Thứ 7.
Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập: 6.000.000 – 8.000.000 VNĐ.
- Chế độ phép năm, tham gia BHXH theo quy định.
- Định kỳ đánh giá tăng lương theo năng lực hàng năm.
- Thưởng tết, thưởng sinh nhật + Quà lễ, tết.
- Thưởng thành tích cuối năm tùy thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty và đánh giá năng lực (ngoài thưởng tết).
- Tham gia các hoạt động party, team building, du lịch hàng năm.
- Được mua bảo hiểm sức khoẻ Bảo Minh khi gắn bó trên 1 năm.
- Các quyền lợi riêng khác hưởng theo thâm niên.
- Chính sách ưu đãi mua hàng nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại NHÀ PHÂN PHỐI LOCK & LOCK - CÔNG TY TNHH HOTAKI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
