Tuyển Chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người

Địa điểm làm việc - Hà Nội: VP Công ty CP Midu MenaQ7, Số 01 - Galaxy 01, Khu liền kề Ngân Hà Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP.Hà Nội., Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng

• Thực hiện, xử lý các nghiệp vụ của Chăm sóc khách hàng qua tin nhắn zalo, group zalo

• Chăm sóc đối tác khách hàng và báo cáo công việc theo quy trình của Công ty

• Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của trưởng bộ phận trong phạm vi công việc liên quan.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp ĐH/CĐ các khối ngành y dược, về kinh tế là một lợi thế

• Có kinh nghiệm về kinh doanh đặc biệt là kinh doanh online hoặc kinh doanh trong lĩnh vực dược phẩm là một lợi thế

• Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

• Tính cách: trung thực, và có kỹ năng giao tiếp tốt

• Làm việc chủ động, khả năng teamwork tốt, ham học hỏi.

• Có thể làm thêm giờ theo chỉ đạo của quản lý (Hưởng lương làm thêm giờ)

Kỹ năng ưu tiên:

• Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm trực tổng đài, telesale

• Có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác như bảo hiểm, ngân hàng

• Có kinh nghiệm liên quan tới xử lý khiếu nại của khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7 Thì Được Hưởng Những Gì

• Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc đầy đủ, hiện đại

• Thu nhập Upto 12 – 15M. Phụ cấp ăn trưa, ăn tối (nếu có): 30.000 đồng/ bữa

• Được hưởng đầy đủ quyền lợi của người lao động(BHXH, BHTN, BHYT)

• Văn hóa môi trường trẻ trung, thân thiện

• Có lộ trình thăng tiến và phát triển nghề nghiệp, sếp luôn quan tâm đến phát triển nâng tầm giá trị của mỗi cán bộ nhân viên;

• Xét tăng lương 06 tháng/lần

• Du lịch 2 lần/ năm; nghỉ lễ; sự kiện và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MIDU MENAQ7

