Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: KCN Song Khê, Nội Hoàng, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Gọi điện thoại chăm sóc nhóm khách hàng lẻ

Lưu lại hình ảnh chụp số lượng bình gas xuất/ nhập kho

Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại

Thành thạo Excel, word

Kỹ năng giao tiếp tốt,

Kỹ năng lập báo cáo

Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen công ty

Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.

Lương tháng 13, thưởng lễ tết

Du lịch, teambuilding 1 lần/năm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.

Đóng BH theo quy định của Pháp luật

Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

