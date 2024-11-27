Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Giang: KCN Song Khê, Nội Hoàng, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Gọi điện thoại chăm sóc nhóm khách hàng lẻ
Lưu lại hình ảnh chụp số lượng bình gas xuất/ nhập kho
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại
Thành thạo Excel, word
Kỹ năng giao tiếp tốt,
Kỹ năng lập báo cáo

Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen công ty
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Du lịch, teambuilding 1 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

