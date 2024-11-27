Tuyển Chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings làm việc tại Bắc Giang thu nhập 9 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bắc Giang: KCN Song Khê, Nội Hoàng, Yên Dũng, Thành phố Bắc Giang
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Gọi điện thoại chăm sóc nhóm khách hàng lẻ
Lưu lại hình ảnh chụp số lượng bình gas xuất/ nhập kho
Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm bán hàng qua điện thoại
Thành thạo Excel, word
Kỹ năng giao tiếp tốt,
Kỹ năng lập báo cáo
Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp ăn trưa bằng hình thức ăn tại canteen công ty
Công ty cấp máy tính cá nhân phục vụ công việc.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết
Du lịch, teambuilding 1 lần/năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm.
Đóng BH theo quy định của Pháp luật
Môi trường làm việc thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trần Hồng Quân Holdings
