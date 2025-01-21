Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DIGIMALL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DIGIMALL
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 290/4 Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
• Answer questions, complaints through online chat tools on e-commerce platforms.
• Customer care after sale.
• Check customer returned orders.
• Provide product information and support policies to customers in a complete, accurate and timely manner.
• Other tasks as required by management.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• At least 1 year of work experience in customer service on Ecommerce Channel: Lazada, Shopee, Facebook, Tiktok platforms.
• Enthusiastic, honest and responsible.
• Willing to listen, advise, and answer customers' questions.
• Proficient in office.
• Effective communication and teamwork skills.
• Can communicate by English or Chinese.
BENEFITS:
• Enthusiastic, honest and responsible.
• Willing to listen, advise, and answer customers' questions.
• Proficient in office.
• Effective communication and teamwork skills.
• Can communicate by English or Chinese.
BENEFITS:
Tại CÔNG TY TNHH DIGIMALL Thì Được Hưởng Những Gì
Xem thêm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGIMALL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI