Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 44 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tư vấn và chăm sóc khách hàng về các dịch vụ thẩm mỹ/Spa của công ty.

Giới thiệu và thuyết phục khách hàng sử dụng các dịch vụ, sản phẩm.

Thực hiện các thủ tục đăng ký, thanh toán cho khách hàng.

Quản lý thông tin khách hàng, lịch hẹn và các hoạt động liên quan.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.

Báo cáo doanh thu và các hoạt động kinh doanh hàng ngày/tuần/tháng.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá dịch vụ của công ty (nếu có).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thẩm mỹ/Spa hoặc các ngành nghề dịch vụ khách hàng tương tự.

Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt.

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel).

Có kiến thức về các sản phẩm, dịch vụ thẩm mỹ/Spa là một lợi thế.

Khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 – 20 triệu/tháng, gồm ( Lương cứng + % hoa hồng + thưởng)

Chế độ bảo hiểm xã h.ội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ.

Thưởng lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANH TUYỀN SIGNATURE

