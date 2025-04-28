Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Trim Solutions Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 27 đường số 13, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý tài khoản khách hàng bao gồm: xử lý đơn hàng, theo dõi tiến độ, đảm bảo tính chính xác về giá cả, giao hàng đúng hạn và hoàn tất đơn hàng.

Đáp ứng và đảm bảo các yêu cầu, thắc mắc từ khách hàng được xử lý nhanh chóng, chuyên nghiệp.

Phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kinh doanh, phát triển sản phẩm, lập kế hoạch và các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu từ khách hàng.

Xử lý khiếu nại khách hàng theo đúng quy trình và tiêu chuẩn dịch vụ của công ty.

Cập nhật và duy trì thông tin hồ sơ khách hàng chính xác, thường xuyên.

Giao tiếp thường xuyên với bộ phận kinh doanh và các nhà cung cấp chính để theo dõi các diễn biến mới từ phía khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc các lĩnh vực sản xuất, in ấn, bao bì,...

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel…).

Khả năng làm việc nhóm và phối hợp liên phòng ban hiệu quả.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Trim Solutions Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và thưởng cạnh tranh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội phát triển và thăng tiến nghề nghiệp lâu dài. Lương tháng 13 và thưởng thêm (tùy theo tình hình kinh doanh).

12 ngày phép năm, số ngày phép hàng năm được tăng thêm 1 ngày sau mỗi 5 năm.

Xét tăng lương hàng năm.

Tham gia BHXH - BHYT - BHTN theo quy định của Nhà nước.

Khám sức khỏe định kỳ.

Hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật lao động: Nghỉ lễ, tết, phép năm, ….

Du lịch, Party,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Trim Solutions Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.