Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/05/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận Đơn đặt hàng, xử lý đơn hàng, phối hợp với các bộ phận khác để đơn hàng giao thành công (tại cửa hàng và các nền tảng online dược công ty giao)
Tiếp khách đến cửa hàng, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu (không áp KPI)
Đối ứng, xử lý khiếu nại phàn nàn về sản phẩm, dịch vụ, đổi trả v.v...
Quản lý danh sách khách hàng, tiếp cận khảo sát các khách hàng đã mua hoặc khách hàng mới về dịch vụ sản phẩm công ty
Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ.
Đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tư vấn truyền đạt cho khách hàng
Kỹ năng lắng nghe thấu hiểu nhu cầu của khách
Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề nhanh, linh hoạt
Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh
Kỹ năng quản lý thời gian tốt
Đã tốt nghiệp Trung cấp các ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, cởi mở, thân thiện
Công việc ổn định, lâu dài.
Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước
Thu nhập xứng đáng với năng lực và sự cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 166/4 Đào Duy Anh, Phường 09, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

