Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận Đơn đặt hàng, xử lý đơn hàng, phối hợp với các bộ phận khác để đơn hàng giao thành công (tại cửa hàng và các nền tảng online dược công ty giao)

Tiếp khách đến cửa hàng, giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu (không áp KPI)

Đối ứng, xử lý khiếu nại phàn nàn về sản phẩm, dịch vụ, đổi trả v.v...

Quản lý danh sách khách hàng, tiếp cận khảo sát các khách hàng đã mua hoặc khách hàng mới về dịch vụ sản phẩm công ty

Lập báo cáo trình cấp trên về khảo sát khách hàng, độ thỏa mãn với sản phẩm dịch vụ.

Đưa ra đề xuất cải thiện, nâng cao chất lượng công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng tư vấn truyền đạt cho khách hàng

Kỹ năng lắng nghe thấu hiểu nhu cầu của khách

Kỹ năng phân tích giải quyết vấn đề nhanh, linh hoạt

Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh

Kỹ năng quản lý thời gian tốt

Đã tốt nghiệp Trung cấp các ngành liên quan

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực

Môi trường làm việc năng động, cởi mở, thân thiện

Công việc ổn định, lâu dài.

Được hưởng các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Thu nhập xứng đáng với năng lực và sự cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GOLDEN SEA

