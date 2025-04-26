Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CP VUCAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dreamplex Lê Hiến Mai, Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Thực hiện cuộc gọi CX/QC:

Hỏi thăm, thu thập phản hồi và mức độ hài lòng về dịch vụ.

Thực hiện 2 phiên QC/tuần, đánh giá hiệu suất 12 nhân viên kinh doanh (trung bình 90 phút/tuần).

Quản lý Fanpage:

Theo dõi và phản hồi nhanh chóng các tin nhắn và bình luận từ khách hàng trên Fanpage.

Giải đáp thắc mắc và giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ.

Gọi điện thoại cho khách hàng (khi cần thiết và vào thời điểm thích hợp) để hỗ trợ chi tiết hoặc giải quyết các vấn đề phức tạp.

Ghi chép chính xác, đầy đủ và kịp thời thông tin chi tiết từ mỗi cuộc gọi vào hệ thống quản lý khách hàng (CRM).

Tổng hợp và báo cáo dữ liệu từ các cuộc gọi để hỗ trợ việc đánh giá hiệu quả làm việc.

Chuẩn bị và gửi quà tặng tri ân khách hàng với mỗi giao dịch thành công.

Đảm bảo tuân thủ các giá trị cốt lõi và văn hóa \"S-A-T\" của Vucar.

Nắm vững kiến thức về Vucar, sản phẩm, dịch vụ và quy trình bán hàng.

Hoàn thành 2 phiên QC/tuần (trung bình 90 phút/tuần).

Quản lý Fanpage, phản hồi tin nhắn và nhập liệu CRM nhanh chóng, hiệu quả.

Đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuất sắc.

Hòa nhập văn hóa và hợp tác tốt với đồng nghiệp.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giọng nói nhẹ nhàng, dễ nghe, truyền cảm, phát âm rõ ràng.

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và lắng nghe xuất sắc. EQ cao, đồng cảm, kiên nhẫn, xử lý tình huống tốt.

Thái độ tích cực, thân thiện, chuyên nghiệp, hướng đến khách hàng.

Khả năng thích ứng nhanh trong môi trường startup.

Sử dụng thành thạo máy tính, ứng dụng văn phòng. Ưu tiên có kinh nghiệm CRM.

Khả năng quản lý thời gian tốt.

Sinh viên hoặc người đang tìm kiếm công việc bán thời gian linh hoạt sở hữu giọng nói truyền cảm, kỹ năng giao tiếp và lắng nghe xuất sắc.

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Chăm sóc khách hàng và yêu thích làm việc trong môi trường start-up năng động.

Tại CÔNG TY CP VUCAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 2.000.000 VNĐ/tháng.

Thời gian làm việc: linh hoạt, nhưng phải đảm bảo yêu cầu và deadline được phân bổ hàng tuần.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 tháng làm việc hiệu quả.

Môi trường trẻ trung, năng động, thân thiện và cởi mở, luôn khuyến khích sự sáng tạo và đóng góp ý kiến.

Được hướng dẫn bài bản về sản phẩm, dịch vụ, quy trình thực hiện cuộc gọi và cách sử dụng hệ thống CRM.

Văn hoá “SAT”: Tại Vucar mọi người luôn truyền cảm hứng cho nhau để không ngừng phát triển. Mỗi cá nhân đều là một mảnh ghép quan trọng cho sự phát triển của team.

Các hoạt động bonding, team-building gắn bó các thành viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VUCAR

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP VUCAR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.