Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 21 - 23 Đường Đồng Nai, Phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn và email từ khách hàng về các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, đặt lịch tư vấn, và các yêu cầu liên quan.

Cung cấp thông tin chi tiết về các loại phẫu thuật, quy trình thực hiện, rủi ro và lợi ích.

Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, giúp họ hiểu rõ quy trình và kết quả mong đợi.

Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị cho buổi tư vấn, thực hiện phẫu thuật và chăm sóc sau phẫu thuật.

Sắp xếp lịch hẹn cho các buổi tư vấn và thực hiện phẫu thuật, đảm bảo lịch trình được tổ chức một cách hiệu quả.

Cập nhật và duy trì hồ sơ khách hàng chính xác và bảo mật, theo dõi tiến trình và phản hồi của khách hàng.

Xử lý các khiếu nại, vấn đề hoặc yêu cầu của khách hàng liên quan đến dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đảm bảo rằng mọi phản hồi từ khách hàng đều được ghi nhận và giải quyết phù hợp.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực với khách hàng, cung cấp dịch vụ thân thiện và chu đáo.

Thực hiện các cuộc gọi kiểm tra sau phẫu thuật để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng và hỗ trợ họ trong giai đoạn hồi phục.

Hợp tác với các bác sĩ, y tá và nhân viên khác để đảm bảo quy trình chăm sóc khách hàng được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả.

Tham gia vào các cuộc họp và đào tạo để cập nhật kiến thức về dịch vụ phẫu thuật và cải thiện kỹ năng dịch vụ khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình Độ Học Vấn: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên hoặc có bằng cấp liên quan.

Sự kiên nhẫn, chu đáo và có khả năng làm việc dưới áp lực.

Thành thạo các phần mềm quản lý khách hàng và ứng dụng văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B Thì Được Hưởng Những Gì

LCB 7.000.000 - 9.000.000 + hoa hồng + thưởng + phụ cấp

Phát triển những kỹ năng có liên quan nghề, được đào tạo bởi đội ngũ nhân sự nhiệt huyết, trẻ trung, năng động và sáng tạo;

Có cơ hội phát triển

Giờ hành chính 8h30 - 17h30;

8 giờ/ngày, 48 giờ/tuần (ca luân phiên).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ 4B

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin