Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MRKIM VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 24 Đường Số 5, Khu Phố 12, Phường Linh Chiểu, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Cung cấp thông tin về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề, thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo cho bộ phận quản lý.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.

Đảm bảo chất lượng dịch vụ khách hàng đạt tiêu chuẩn.

Cập nhật kiến thức về sản phẩm, dịch vụ và chính sách của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm.

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có giọng nói dễ nghe, khả năng giao tiếp tốt.

Khả năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống nhanh nhẹn.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel).

Khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Tại CÔNG TY TNHH MRKIM VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh,thỏa thuận khi phỏng vấn.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết và các dịp đặc biệt khác.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo bài bản về kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MRKIM VIETNAM

