Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 8 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Chung cư TECCO - Số 287 Phan Văn Hớn, Tân Thới Nhấ, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

Công ty làm theo múi giờ hành chính của khách hàng (95% là người Việt ở Mỹ và Canada), thời gian làm việc cố định từ 21h30 đến 05h30 sáng. Từ T2-T6 (T7-CN nghỉ).

Tiếp nhận khách hàng từ bộ phận sale, kiểm tra dịch vụ khách hàng đăng ký, triển khai các chi tiết công việc của dịch vụ.

Gửi các yêu cầu cho bộ phận kỹ thuật làm các chi tiết trong gói dịch vụ khách đăng ký.

Nhận các kết quả, các báo cáo công việc từ bộ phận kỹ thuật và gửi cho khách hàng.

Xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ công ty cung cấp.

Chủ động liên hệ hướng dẫn, giới thiệu khách bổ sung thêm các dịch vụ khác công ty cung cấp mà khách hàng chưa đăng ký.

Chăm sóc qua telesale, duy trì gắng kết mối quan hệ với khách hàng, giữ chân khách hàng duy trì các dịch vụ đã đăng ký.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ

Ưu tiên từng có kinh nghiệm làm CSKH

Tận tâm, cẩn thận, chăm chỉ, trung thực.

Có kỹ năng làm việc độc lập

Có khả năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao.

Tiếng Anh đọc hiểu.

Tiếng Anh đọc hiểu

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm 9 triệu. Chưa bao gồm hoa hồng và các khoản thưởng khác. Tổng thu nhập Up to 9-30 triệu.

Thử việc 2 tháng, 85% lương căn bản

Xét duyệt tăng lương theo năng lực và được tự đề xuất tăng lương cho bản thân không cần phải đợi xét duyệt theo hàng kì nếu bạn có năng lực vượt trội.

Công ty cung cấp đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cho công việc.

Có hợp đồng, bảo hiểm đầy đủ.

Các khoản phụ cấp khác đầy đủ, thưởng thêm chuyên cần tính riêng.

Du lịch hàng năm, ít nhất 1 lần/năm.

Lương tháng 13 và thưởng cuối năm dựa vào sự đóng góp cho công ty.

Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội để phát triển công việc và sự nghiệp của chính bạn...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GOOD REVIEW SERVICE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin