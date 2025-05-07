Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 82

- 84 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng bằng cách tiếp nhận và giải đáp nhanh chóng các thắc mắc về tính năng sản phẩm; hỗ trợ xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng
Liên hệ và CSKH đã lâu không sử dụng sản phẩm, cập nhật thông tin và khuyến khích họ trải nghiệm dịch vụ mới.
Liên hệ và CSKH
Theo dõi và thông báo đến khách hàng về thời hạn sử dụng sản phẩm, hỗ trợ họ trong việc gia hạn một cách thuận tiện và hiệu quả.
Theo dõi và thông báo đến khách hàng về thời hạn sử dụng sản phẩm
Tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo họ nhận được giá trị tối đa từ chúng.
Tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ
Thu thập ý kiến và phản hồi từ khách hàng để đề xuất cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ; phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.
Thu thập ý kiến và phản hồi từ khách hàng

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở 1 trong các công việc: Bán hàng, sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng, telesale hoặc các công việc liên quan đến tư vấn/kinh doanh (Chấp nhận kinh nghiệm của ứng viên trong quá trình làm thêm sinh viên hoặc thực tập và có kết quả làm việc tốt)
Kỹ năng giao tiếp tốt: Tự tin, năng động và có khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp tốt:

Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định hàng tháng (Không phụ thuộc vào doanh số): 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng
Thu nhập: 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng kèm theo các khoản thưởng.
Thưởng hiệu suất: Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý dựa trên kết quả làm việc.
Thưởng hiệu suất:
Phụ cấp: Gửi xe, xăng xe, ăn trưa.
Thưởng lễ Tết: Nhận thưởng vào các dịp lễ 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.
Thưởng lễ Tết:
Lương tối thiểu 14 tháng/năm: Chính sách xét tăng lương định kỳ mỗi 6 tháng, nhân viên xuất sắc có thể được tăng lương ngay mà không cần chờ đến kỳ xét duyệt.
Lương tối thiểu 14 tháng/năm:
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như Team Leader với lộ trình minh bạch và cụ thể.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng:
Đánh giá và tăng lương định kỳ: Xét tăng lương mỗi 6 tháng, khuyến khích và ghi nhận sự nỗ lực của bạn.
Đánh giá và tăng lương định kỳ:
Đào tạo chuyên sâu: Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cao.
Đào tạo chuyên sâu:
Tiếp cận công nghệ tiên tiến: Làm việc trên các nền tảng RPA, CRM, Marketing Automation, AI và các công nghệ Marketing, Sales, Service mới nhất.
Tiếp cận công nghệ tiên tiến:
Tài khoản AI Pro miễn phí: Được cung cấp miễn phí các tài khoản AI chuyên nghiệp như ChatGPT Pro, Claude Pro... để hỗ trợ công việc.
Tài khoản AI Pro miễn phí:
Học hỏi hệ thống quản lý hiện đại: Cơ hội tìm hiểu và áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến như OKRs, CFRs, KPI, lương 3P...
Học hỏi hệ thống quản lý hiện đại:
Trẻ trung và năng động: Làm việc trong môi trường sáng tạo, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân.
Trẻ trung và năng động:
Hỗ trợ tận tâm từ cấp trên: Được hướng dẫn trực tiếp bởi những quản lý giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.
Hỗ trợ tận tâm từ cấp trên:
Không yêu cầu di chuyển để gặp gỡ khách hàng trực tiếp. Làm việc online tại văn phòng.
Đồ uống miễn phí: Thỏa thích với trà, cà phê và trà sữa miễn phí không giới hạn.
Đồ uống miễn phí:
Chăm sóc đời sống tinh thần: Tổ chức sinh nhật, nhận quà tặng theo chính sách công ty.
Chăm sóc đời sống tinh thần:
Du lịch và Team Building: Tham gia du lịch hàng năm, hoạt động liên hoan và team building định kỳ mỗi tháng.
Du lịch và Team Building:
Nghỉ phép có lương: 12-20 ngày nghỉ phép mỗi năm để bạn cân bằng công việc và cuộc sống.
Nghỉ phép có lương:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 82-84 Thăng Long, phường 4, Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

