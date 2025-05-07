Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 82 - 84 Thăng Long, Phường 4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng bằng cách tiếp nhận và giải đáp nhanh chóng các thắc mắc về tính năng sản phẩm; hỗ trợ xử lý mọi vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng.

Liên hệ và CSKH đã lâu không sử dụng sản phẩm, cập nhật thông tin và khuyến khích họ trải nghiệm dịch vụ mới.

Theo dõi và thông báo đến khách hàng về thời hạn sử dụng sản phẩm, hỗ trợ họ trong việc gia hạn một cách thuận tiện và hiệu quả.

Tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm/dịch vụ, đảm bảo họ nhận được giá trị tối đa từ chúng.

Thu thập ý kiến và phản hồi từ khách hàng để đề xuất cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ; phối hợp với các phòng ban liên quan để giải quyết nhanh chóng và hiệu quả.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm ở 1 trong các công việc: Bán hàng, sale, tư vấn, chăm sóc khách hàng, telesale hoặc các công việc liên quan đến tư vấn/kinh doanh (Chấp nhận kinh nghiệm của ứng viên trong quá trình làm thêm sinh viên hoặc thực tập và có kết quả làm việc tốt)

Kỹ năng giao tiếp tốt: Tự tin, năng động và có khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả.

Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng cố định hàng tháng (Không phụ thuộc vào doanh số): 7.000.000 - 10.000.000 VNĐ/tháng

Thu nhập: 8.000.000 - 20.000.000 VNĐ/tháng kèm theo các khoản thưởng.

Thưởng hiệu suất: Thưởng nóng hàng tuần, hàng tháng và hàng quý dựa trên kết quả làm việc.

Phụ cấp: Gửi xe, xăng xe, ăn trưa.

Thưởng lễ Tết: Nhận thưởng vào các dịp lễ 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Lương tối thiểu 14 tháng/năm: Chính sách xét tăng lương định kỳ mỗi 6 tháng, nhân viên xuất sắc có thể được tăng lương ngay mà không cần chờ đến kỳ xét duyệt.

Đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng: Cơ hội phát triển lên các vị trí cao hơn như Team Leader với lộ trình minh bạch và cụ thể.

Đánh giá và tăng lương định kỳ: Xét tăng lương mỗi 6 tháng, khuyến khích và ghi nhận sự nỗ lực của bạn.

Đào tạo chuyên sâu: Tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng chuyên môn cao.

Tiếp cận công nghệ tiên tiến: Làm việc trên các nền tảng RPA, CRM, Marketing Automation, AI và các công nghệ Marketing, Sales, Service mới nhất.

Tài khoản AI Pro miễn phí: Được cung cấp miễn phí các tài khoản AI chuyên nghiệp như ChatGPT Pro, Claude Pro... để hỗ trợ công việc.

Học hỏi hệ thống quản lý hiện đại: Cơ hội tìm hiểu và áp dụng các công cụ quản lý tiên tiến như OKRs, CFRs, KPI, lương 3P...

Trẻ trung và năng động: Làm việc trong môi trường sáng tạo, khuyến khích phát triển năng lực cá nhân.

Hỗ trợ tận tâm từ cấp trên: Được hướng dẫn trực tiếp bởi những quản lý giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết.

Không yêu cầu di chuyển để gặp gỡ khách hàng trực tiếp. Làm việc online tại văn phòng.

Đồ uống miễn phí: Thỏa thích với trà, cà phê và trà sữa miễn phí không giới hạn.

Chăm sóc đời sống tinh thần: Tổ chức sinh nhật, nhận quà tặng theo chính sách công ty.

Du lịch và Team Building: Tham gia du lịch hàng năm, hoạt động liên hoan và team building định kỳ mỗi tháng.

Nghỉ phép có lương: 12-20 ngày nghỉ phép mỗi năm để bạn cân bằng công việc và cuộc sống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty tnhh đầu tư và công nghệ aligo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.