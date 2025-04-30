Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GLU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 62 đường Dương Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Q12, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận và xử lý các cuộc gọi, email, tin nhắn từ khách hàng.

Tư vấn và giải đáp các thắc mắc của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công ty.

Ghi nhận thông tin phản hồi của khách hàng và báo cáo lại cho bộ phận liên quan.

Giải quyết các khiếu nại của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Cập nhật thông tin khách hàng và quản lý dữ liệu khách hàng.

Đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng.

Tham gia các hoạt động đào tạo và nâng cao nghiệp vụ chăm sóc khách hàng.

Thực hiện các báo cáo định kỳ về hoạt động chăm sóc khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên, chuyên ngành bất kỳ.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng.

Kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, rõ ràng.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Khả năng sử dụng các phần mềm hỗ trợ chăm sóc khách hàng là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GLU Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Được đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GLU

