Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 81 Lê Hữu Khánh, Phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Phụ trách quản lý và cung cấp các chứng từ, hồ sơ cần thiết cho việc đàm phán, ký kết Hợp đồng với đối tác

Thực hiện tiếp nhận, tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của Công ty các thông tin về Hợp đồng, đối tác và hệ thống quảng cáo được phụ trách

Giải quyết những phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng hợp tác với đối tác, bao gồm: Nghiệm thu, thanh lý, thanh toán, công nợ, xin phép nội dung quảng cáo và các phát sinh khác.

Cập nhật thông tin xuất nhập kho

Thực hiện việc chăm sóc, theo dõi khách hàng và đối tác, xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu bền và ngày càng phát triển.

Giải quyết những vấn đề phát sinh kịp thời cho khách hàng

Công việc cụ thể trao đổi thêm khi phỏng vấn.

Khảo sát, giám sát thi công lắp đặt hệ thống khi có yêu cầu.

Theo dõi tiến độ hoạt động, lên lịch bảo trì bảo dưỡng màn hình

Tiếp nhận, xử lý các nội dung quảng cáo từ khách hàng và đối tác

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Độ tuổi: 1998 – 2003. Ngoại hình ưa nhìn.

Năng động, chuyên nghiệp, có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

Có sức khỏe tốt, đảm bảo việc di chuyển thường xuyên nhằm khảo sát thị trường, khảo sát hệ thống và đàm phán với đối tác.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Có kĩ năng sử dụng thành thạo Excel, Word, Powerpoint.

Ngoại ngữ tiếng Anh giao tiếp tốt là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á Thì Được Hưởng Những Gì

Lương căn bản từ 11.000.000 đồng + Lương hiệu quả + Thưởng KPI cuối năm.

Được làm việc trong môi trường truyền thông trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp.

Đặc biệt được tham gia các lớp Training chuyên sâu về kỹ năng chuyên môn, về sản phẩm, dịch vụ của Công ty cũng như các kiến thức chuyên sâu trong ngành Quảng cáo OOH-Indoor tại Việt Nam.

Được sử dụng hoàn toàn miễn phí các tiện ích và hỗ trợ của công ty nhằm thông suốt cho công việc như taxi đi lại, chi phí tiếp khách, quà tặng khách hàng.

Được tài trợ hoàn toàn khi tham gia các hoạt động truyền thống của Công ty như Xem phim hàng tháng, Running day hàng tháng, du lịch nghỉ dưỡng hàng năm trong và ngoài nước.

Được xét tăng lương tối thiểu 1 lần/năm.

Chế độ lương tháng 13.

Thưởng vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật.

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật Lao động.

Làm việc từ Thứ Hai đến Thứ sáu: 08:30 – 18:00 (Nghỉ trưa 12:00 – 13:30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀNG CHÂU Á

