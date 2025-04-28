Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Citi House, 100A Cao Thắng, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc

Tiếp nhận phản hồi của khách hàng qua điện thoại

Đưa ra phương án xử lý giải quyết vấn đề

Trả lời khách hàng các phương án đề xuất xử lý

Xử lý các biên bản trả hàng, thu hồi hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn

Liên hệ khách hàng về lý do trả hàng không hợp lý

Thuyết phục khách hàng nhận hàng , giảm chi phí nhận hàng trả về

Kiểm soát việc trả hàng không đúng CTKM, không đúng đơn hàng xuất đi, cận date.

Yêu Cầu Công Việc

Nữ, sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, dễ nhìn

Tác phong năng động, chuyên nghiệp

Chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc

Thành thạo office văn phòng

Có thể đi làm ngay sau phỏng vấn 1 tuần

Thỉnh thoảng có tăng ca ngoài giờ

Không sử dụng tiếng địa phương khi gọi cho khách hàng

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross 8tr6 + thưởng KPI 700k

BHXH đóng sau 02 tháng thử việc

Phép năm, thưởng Lễ tết, quà các dịp lễ tễ, sinh nhật, 8/3

Tham gia event, teambuilding công ty

Lương tháng 13

Thưởng hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

