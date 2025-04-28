Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Citi House, 100A Cao Thắng, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
Tiếp nhận phản hồi của khách hàng qua điện thoại
Đưa ra phương án xử lý giải quyết vấn đề
Trả lời khách hàng các phương án đề xuất xử lý
Xử lý các biên bản trả hàng, thu hồi hóa đơn, điều chỉnh hóa đơn
Liên hệ khách hàng về lý do trả hàng không hợp lý
Thuyết phục khách hàng nhận hàng , giảm chi phí nhận hàng trả về
Kiểm soát việc trả hàng không đúng CTKM, không đúng đơn hàng xuất đi, cận date.
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, sức khỏe tốt, ngoại hình cân đối, dễ nhìn
Tác phong năng động, chuyên nghiệp
Chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo office văn phòng
Có thể đi làm ngay sau phỏng vấn 1 tuần
Thỉnh thoảng có tăng ca ngoài giờ
Không sử dụng tiếng địa phương khi gọi cho khách hàng
Tác phong năng động, chuyên nghiệp
Chăm chỉ và có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo office văn phòng
Có thể đi làm ngay sau phỏng vấn 1 tuần
Thỉnh thoảng có tăng ca ngoài giờ
Không sử dụng tiếng địa phương khi gọi cho khách hàng
Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì
Lương gross 8tr6 + thưởng KPI 700k
BHXH đóng sau 02 tháng thử việc
Phép năm, thưởng Lễ tết, quà các dịp lễ tễ, sinh nhật, 8/3
Tham gia event, teambuilding công ty
Lương tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc
BHXH đóng sau 02 tháng thử việc
Phép năm, thưởng Lễ tết, quà các dịp lễ tễ, sinh nhật, 8/3
Tham gia event, teambuilding công ty
Lương tháng 13
Thưởng hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI