Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Việt Mỹ SSU, 12 Nguyễn Văn Mại, P4, Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

Tiếp nhận thông tin, tư vấn, hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của Shipper thông qua kênh chat trên ứng dụng ShopeeFood các vấn đề liên quan.

Ghi nhận khiếu nại từ Shipper và phụ trách xử lý theo đúng quy trình đã được đề ra.

Sử dụng linh hoạt các công cụ, phối hợp với các phòng ban để giải quyết các vấn đề một cách kịp thời và chuyên nghiệp.

Chủ động liên hệ với Khách hàng/ Nhà hàng qua kênh call khi phát sinh (nếu có).

Ghi nhận và chuyển thông tin đến các phòng ban liên quan để hỗ trợ cho Shipper/User/Merchant.

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên không vướng bận các lịch học và lịch làm khác.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng ≥ 3 tháng.

Điềm tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống khi khách hàng phàn nàn hoặc các vấn đề phát sinh.

Thành thạo tin học văn phòng.

Thành thạo kỹ năng lắng nghe và giao tiếp.

Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thử việc 8.500.000 – Chính thức 9.250.000 (đã bao gồm LCB và KPI)

Ký hợp đồng đầy đủ và tham gia BHXH, BHYT, BHTN.......theo quy định Nhà Nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động, giúp đỡ nhau trong công việc.

Có lộ trình thăng tiến dành cho những nhân viên có năng lực.

Thưởng các ngày lễ Tết, sinh nhật, cưới...

Hỗ trợ lương trong thời gian training (164k/ngày training).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Mỹ - SSU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin