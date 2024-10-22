Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Xây dựng Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: KCN Đồng Văn 4, Kim Bảng

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy sản xuất Dược phẩm.
- Thực hiện sửa chữa các sự cố phát sinh hàng ngày trong toàn bộ khu vực sản xuất.
- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật mới nhằm cải tiến, nâng cao tuổi thọ của máy móc và thiết bị, nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.
- Tham gia công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong toàn nhà máy.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện Công nghiệp, Cơ khí chế tạo...
Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm về các thiết bị của nhà máy sản xuất dược, thực phẩm BVSK
Thành thạo máy tính, AutoCAD...
Thời gian làm việc: theo ca
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện Công nghiệp, Cơ khí chế tạo...
Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
Ưu tiên:
Có kinh nghiệm về các thiết bị của nhà máy sản xuất dược, thực phẩm BVSK
Thành thạo máy tính, AutoCAD...

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 triệu (hoặc theo thoả thuận)
Lương: Tối thiểu 13 tháng/năm. Xét tăng lương hàng năm
Thưởng: thưởng lễ, Tết, thưởng doanh số.
Phụ cấp thâm niên (thời gian làm việc từ 2 năm trở lên)
Nghỉ chủ nhật + 12 ngày phép/năm.
Đảm bảo sức khoẻ: khám sức khoẻ định kỳ
Tinh thần: Các hoạt động teambuilding gắn kết, hoa quả tươi... Đi chơi khắp nơi
Thu nhập: Từ 8 triệu (hoặc theo thoả thuận)
Lương: Tối thiểu 13 tháng/năm. Xét tăng lương hàng năm
Thưởng: thưởng lễ, Tết, thưởng doanh số.
Phụ cấp thâm niên (thời gian làm việc từ 2 năm trở lên)
Nghỉ chủ nhật + 12 ngày phép/năm.
Đảm bảo sức khoẻ: khám sức khoẻ định kỳ
Tinh thần: Các hoạt động teambuilding gắn kết, hoa quả tươi... Đi chơi khắp nơi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: BT5 – Lô B6, KĐT Hạ Đình, ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

