Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE làm việc tại Hà Nam thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: KCN Đồng Văn 4, Kim Bảng

- Vận hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy móc, thiết bị của Nhà máy sản xuất Dược phẩm.

- Thực hiện sửa chữa các sự cố phát sinh hàng ngày trong toàn bộ khu vực sản xuất.

- Đề xuất các giải pháp kỹ thuật mới nhằm cải tiến, nâng cao tuổi thọ của máy móc và thiết bị, nâng cao năng suất và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

- Tham gia công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC), an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong toàn nhà máy.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Thời gian làm việc: theo ca Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện Công nghiệp, Cơ khí chế tạo... Trung thực, cẩn thận, ham học hỏi và có tinh thần trách nhiệm trong công việc. Ưu tiên: Có kinh nghiệm về các thiết bị của nhà máy sản xuất dược, thực phẩm BVSK Thành thạo máy tính, AutoCAD...

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DP CÔNG NGHỆ CAO NANOFRANCE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8 triệu (hoặc theo thoả thuận) Lương: Tối thiểu 13 tháng/năm. Xét tăng lương hàng năm Thưởng: thưởng lễ, Tết, thưởng doanh số. Phụ cấp thâm niên (thời gian làm việc từ 2 năm trở lên) Nghỉ chủ nhật + 12 ngày phép/năm. Đảm bảo sức khoẻ: khám sức khoẻ định kỳ Tinh thần: Các hoạt động teambuilding gắn kết, hoa quả tươi... Đi chơi khắp nơi

