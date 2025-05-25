Tuyển Trưởng phòng sản xuất Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh làm việc tại Hà Nam thu nhập 25 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh
Ngày đăng tuyển: 25/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/06/2025
Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Trưởng phòng sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng sản xuất Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Công ty CP thực phẩm ăn vặt ngon (công ty liên kết Phúc Thịnh), Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Căn cứ kế hoạch sản xuất từ Giám đốc sản xuất để lên kế hoạch sắp xếp nhân sự sản xuất
- Căn cứ tình hình sản xuất thực tế, phối hợp phòng nhân sự tuyển dụng thêm lao động nếu cần thiết.
- Phân công lao động phù hợp để đáp ứng kế hoạch sản xuất
- Xây dựng quy trình sản xuất và cải tiến khắc phục những hạn chế còn tồn tại trong quá trình sản xuất
- Phân chia ca kíp làm việc để cung cấp đủ sản lượng của các đối tác
- Hướng dẫn các bộ phận làm việc theo đúng quy trình, yêu cầu.
- Chịu trách nhiệm, cập nhật với cấp trên về tình hình, tiến độ sản xuất, sản lượng, chất lượng hàng ngày.
- Truy xuất và xử lý các khiếu nại của khách hàng.
- Quản lý toàn bộ máy móc, thiết bị, nguyên liệu, hàng hóa thành phẩm, bán thành phẩm trong quá trình sản xuất
- Đào tạo nhân sự.
Địa điểm làm việc:
Công ty CP thực phẩm ăn vặt ngon (công ty liên kết Phúc Thịnh)
VP Giao dịch: Tầng 10 Tòa VTC online - 18 Tam Trinh - Hà Nội
Trưởng phòng sản xuất làm việc tại Nhà máy Hà Nam: KCN Đồng Văn 1 – Duy Tiên – Hà Nam

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm chế biến, quản lý quy mô nhà máy sản xuất từ 4000m2, trên 90 lao động.
Đã có kinh nghiệm tốt trong việc vận hành quy trình theo tiêu chuẩn 5S trong sản xuất.
Sử dụng tin học văn phòng thành thạo.
Ưu tiên ứng viên giao tiếp được tiếng Trung.

Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 25 triệu trở lên
Hưởng đầy đủ các chế độ và quyền lợi theo nội quy Công ty và Pháp luật quy định.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động...
Thời gian làm việc: 8-17h Từ thứ 2 đến thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Phúc Thịnh

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Penthouse 26-01 TTTM & CHCC Xala, Phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

