Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nam: Lô C, KCN Đồng Văn I - Phường Bạch Thượng - Thị xã Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho

- Tổ chức nhập, xuất Kho nguyên vật liệu (Bao bì, Nguyên liệu, Vi lượng, Mix… ).

- Bảo quản NVL lưu kho đúng theo Quy định và chỉ định của KCS

- Lập BC sản lượng xuống hàng, Chấm công Bốc xếp

- Giám sát công tác vệ sinh các Cây NVL lưu kho

- Hoàn thiện chứng từ xuất Bao bì, Mix, Vi lượng trên phần mềm Bravo

- Quản lý toàn bộ thiết bị hỗ trợ làm việc trong kho phụ trách.

- 5S Toàn bộ các Kho NVL

- Phối hợp với các bộ phận tổ chức kiểm kê định kỳ đúng quy định.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Ưu tiên Nam giới, tuổi từ 20-35

Biết lái xe nâng là lợi thế

Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên vị trí Thủ Kho

Quyền Lợi Được Hưởng

-BHXH, BH 24/7

- Thưởng tất cả các ngày lễ trong năm, Thưởng tết, Thưởng thâm niên ( từ 1-5 chỉ vàng), thưởng doanh số cuối năm 2-4 tháng

- Sinh nhật, Du lịch, trung thu.....

- Chế độ thăm hỏi ốm đau cho nhân viên và người thân ( 1tr-5tr)

- Chế độ mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu, mừng con đạt học sinh giỏi,...

Cách Thức Ứng Tuyển

