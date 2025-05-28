Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 28/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/06/2025
CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Nhân viên thủ kho

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên thủ kho Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Lô C, KCN Đồng Văn I

- Phường Bạch Thượng

- Thị xã Duy Tiên, Duy Tiên, Huyện Duy Tiên

Mô Tả Công Việc Nhân viên thủ kho Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Tổ chức nhập, xuất Kho nguyên vật liệu (Bao bì, Nguyên liệu, Vi lượng, Mix… ).
- Bảo quản NVL lưu kho đúng theo Quy định và chỉ định của KCS
- Lập BC sản lượng xuống hàng, Chấm công Bốc xếp
- Giám sát công tác vệ sinh các Cây NVL lưu kho
- Hoàn thiện chứng từ xuất Bao bì, Mix, Vi lượng trên phần mềm Bravo
- Quản lý toàn bộ thiết bị hỗ trợ làm việc trong kho phụ trách.
- 5S Toàn bộ các Kho NVL
- Phối hợp với các bộ phận tổ chức kiểm kê định kỳ đúng quy định.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên
Ưu tiên Nam giới, tuổi từ 20-35
Biết lái xe nâng là lợi thế
Kinh nghiệm từ 01 năm trở lên vị trí Thủ Kho

Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-BHXH, BH 24/7
- Thưởng tất cả các ngày lễ trong năm, Thưởng tết, Thưởng thâm niên ( từ 1-5 chỉ vàng), thưởng doanh số cuối năm 2-4 tháng
- Sinh nhật, Du lịch, trung thu.....
- Chế độ thăm hỏi ốm đau cho nhân viên và người thân ( 1tr-5tr)
- Chế độ mừng thọ cho tứ thân phụ mẫu, mừng con đạt học sinh giỏi,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

CÔNG TY CP DINH DƯỠNG HỒNG HÀ Pro Company

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Đồng Văn, Phường Bạch Thượng, Thị xã Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

