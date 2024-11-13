Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 09A Đ. Phùng Văn Cung, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo hoặc quản lý chất lượng dịch vụ, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành y tế hoặc nha khoa.
Năng động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi.
Kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ đào tạo và quản lý chất lượng.
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết. (Chi phí công tác tỉnh công ty hỗ trợ)
Năng động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi.
Kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ đào tạo và quản lý chất lượng.
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết. (Chi phí công tác tỉnh công ty hỗ trợ)
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực. Trung Bình 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo về hệ thống ISO, 5S, 3P.
Được đào tạo các kỹ năng mềm
Được tham gia đầy đủ các chế độ của nhà nước
Được hưởng nhiều chính sách phúc lợi khác cho cha/mẹ, vợ/chồng, con cái của nhân viên Công ty.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo về hệ thống ISO, 5S, 3P.
Được đào tạo các kỹ năng mềm
Được tham gia đầy đủ các chế độ của nhà nước
Được hưởng nhiều chính sách phúc lợi khác cho cha/mẹ, vợ/chồng, con cái của nhân viên Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TMDV NHA KHOA ADOR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI