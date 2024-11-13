Tuyển Nhân Viên Đào Tạo thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 09A Đ. Phùng Văn Cung, Phường 2, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Phú Nhuận

Các công việc khác theo sự phân công trực tiếp của cấp trên

Kinh nghiệm: Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo hoặc quản lý chất lượng dịch vụ, ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành y tế hoặc nha khoa.

Năng động, sáng tạo và có tinh thần học hỏi.

Kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ đào tạo và quản lý chất lượng.

Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết. (Chi phí công tác tỉnh công ty hỗ trợ)

Thu nhập được thỏa thuận theo năng lực. Trung Bình 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Được đào tạo về hệ thống ISO, 5S, 3P.

Được đào tạo các kỹ năng mềm

Được tham gia đầy đủ các chế độ của nhà nước

Được hưởng nhiều chính sách phúc lợi khác cho cha/mẹ, vợ/chồng, con cái của nhân viên Công ty.

