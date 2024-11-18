Tuyển Thiết kế đồ hoạ Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 19/12/2024
Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Thiết kế đồ hoạ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Thiết kế ấn phẩm online (Các post trên Fanpage, Zalo OA, Ins; Digital banner, Website banner, Facebook ads,...)
- Thiết kế ấn phẩm offline ( Catalog, Bảng giá, Backdrop, standee,...)
- Phối hợp, hỗ trợ các ý tưởng thiết kế cùng Phòng Marketing.
- Lên kế hoạch concept, thông qua nghiên cứu thông tin và dữ liệu.
- Xây dựng ý tưởng và thực hiện các thiết kế khác theo yêu cầu của các bộ phận liên quan.
- Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch triển khai Phòng Marketing.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan.
- Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Thành thạo các phần mềm thiết kế phổ biến.
- Kiến thức về bố cục, phối màu... tốt.
- Sáng tạo và có tư duy thẩm mỹ tốt.
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Ứng viên vui lòng đính kèm sản phẩm/portfolio trong CV ứng tuyển

Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp + Thưởng tháng
2. Phụ cấp:
- Phụ cấp sức khỏe/ làm đẹp: 500.000Đ
- Phụ cấp xăng xe: 200.000Đ
- Được hỗ trợ 100% các bữa ăn trưa tại bếp ăn văn phòng
3. Khác:
- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
- Đánh giá và tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần
- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định
- Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị (tủ lạnh, điện thoại, đồ gia dụng...)
- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 7. Chấm công linh hoạt từ 8h30 - 9h00
- Địa chỉ làm việc: 69 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 14 -16 Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-designer-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job252717
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN - DV - TM - NEWSO SKIN
Tuyển Quay Dựng Video thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN - DV - TM - NEWSO SKIN
Hạn nộp: 23/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Tuyển Pha chế Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Thương mại và XNK Đại Lâm Mộc
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SA LY GROUP
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP làm việc tại Nghệ An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN MOON MINH ANH GROUP
Hạn nộp: 20/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ TRẦN QUANG
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ GIÁO DỤC CASALINK VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Tuyển Nhân viên văn phòng CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ ĐẤT VÕ 24H
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Tuyển Nhân viên SEO CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUPUNA GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KINH DOANH SẢN XUẤT BAO BÌ NAM PHÁT
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Tuyển Tiếng Anh thu nhập 10 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH TIẾP THỊ DỮ LIỆU THÔNG MINH
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Hoạ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NHƯ KHÔI
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Tuyển Nhân Viên Media thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC NOVA
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Tuyển Chuyên Viên Thiết Kế thu nhập 14 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG HÀ
Hạn nộp: 25/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
Tuyển Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC TROPICS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN - DV - TM - NEWSO SKIN
Tuyển Quay Dựng Video thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN - DV - TM - NEWSO SKIN
Hạn nộp: 23/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất