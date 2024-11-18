Tuyển Thiết kế đồ hoạ Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm ...và 2 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ

- Thiết kế ấn phẩm online (Các post trên Fanpage, Zalo OA, Ins; Digital banner, Website banner, Facebook ads,...)

- Thiết kế ấn phẩm offline ( Catalog, Bảng giá, Backdrop, standee,...)

- Phối hợp, hỗ trợ các ý tưởng thiết kế cùng Phòng Marketing.

- Lên kế hoạch concept, thông qua nghiên cứu thông tin và dữ liệu.

- Xây dựng ý tưởng và thực hiện các thiết kế khác theo yêu cầu của các bộ phận liên quan.

- Thực hiện các công việc khác theo kế hoạch triển khai Phòng Marketing.

Yêu Cầu Công Việc

- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành liên quan.

- Tối thiểu 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Thành thạo các phần mềm thiết kế phổ biến.

- Kiến thức về bố cục, phối màu... tốt.

- Sáng tạo và có tư duy thẩm mỹ tốt.

- Tinh thần trách nhiệm cao.

- Ứng viên vui lòng đính kèm sản phẩm/portfolio trong CV ứng tuyển

Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 + Phụ cấp + Thưởng tháng

2. Phụ cấp:

- Phụ cấp sức khỏe/ làm đẹp: 500.000Đ

- Phụ cấp xăng xe: 200.000Đ

- Được hỗ trợ 100% các bữa ăn trưa tại bếp ăn văn phòng

3. Khác:

- Môi trường làm việc năng động & thân thiện.

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.

- Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.

- Đánh giá và tăng lương định kỳ 6 tháng/ lần

- Các chế độ phúc lợi khác theo quy định

- Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ với nhiều phần quà giá trị (tủ lạnh, điện thoại, đồ gia dụng...)

- Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00, thứ 2 - thứ 7. Chấm công linh hoạt từ 8h30 - 9h00

- Địa chỉ làm việc: 69 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Phun Xăm Tự Nhiên Chance Kim

