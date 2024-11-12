Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY

Thiết kế đồ hoạ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ hoạ Tại CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 282 Chu Văn An, P. 26, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ hoạ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Chịu trách nhiệm về thiết kế bao bì, hình ảnh cho cty
Thiết kế trang web, hình ảnh quảng cáo, logo, bảng hiệu.
Thiết kế các mẫu quảng cáo, brochure, banner ... theo ý tưởng có trước.
Chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh cho các sự kiện của thương hiệu, sự kiện nội bộ của công ty.
Cùng triển khai các chương trình Marketing/PR cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;
Chỉnh sửa, hoàn thiện sản phẩm theo yêu cầu;
Thực hiện các công việc theo sự phân công của quản lý;

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Thiết kế đồ hoạ
Có kinh nghiệm từ 1 năm làm việc trở lên
Có kỹ năng về Designer Photoshop, Edit video
Chịu khó, cầu tiến, làm việc có kế hoạch và có trách nhiệm.
Giao tiếp, đàm phán và thuyết phục, tác phong chuyên nghiệp, năng động.
Tuổi từ 23 – 35

Tại CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận trực tiếp theo năng lực và kinh nghiệm.
Thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên, thoả thuận khi phỏng vấn trao đổi trực tiếp.
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, cách chế độ theo luật Lao động.
Các chế độ lương, thưởng, phúc lợi theo quy định Công ty.
Lương tháng 13.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY

CÔNG TY CP ONG MẬT EATUHONEY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Km9, Quốc lộ 14, Thôn 4, Xã Eatu, TP Buôn Ma Thuột, T Đăk Lăk

