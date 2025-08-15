Tuyển Quản lý Cửa hàng Deep Sii làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

A. Quản lý vận hành cửa hàng

• Đảm bảo cửa hàng vận hành trơn tru, đúng quy trình tiêu chuẩn của Deep Sii.

• Theo dõi doanh thu, chi phí, hiệu suất hoạt động hàng ngày.

• Đảm bảo tồn kho hợp lý, kiểm kê định kỳ, đặt hàng đúng hạn và đủ tiêu chuẩn chất lượng.

• Quản lý bảo trì, vệ sinh, trưng bày, hình ảnh và tài sản cửa hàng.

B. Quản lý chất lượng sản phẩm – dịch vụ

• Đảm bảo chất lượng đồ uống, quy trình pha chế theo tiêu chuẩn công thức của Deep Sii.

• Theo dõi chất lượng phục vụ khách hàng, phản hồi khách hàng và xử lý tình huống phát sinh tại cửa hàng.

• Hướng dẫn và đào tạo nhân sự về tinh thần phục vụ Omotenashi – chân thành và tận tâm.

C. Quản trị nhân sự đội nhóm

• Phân công và sắp xếp ca làm việc hợp lý, đảm bảo đầy đủ nhân sự.

• Đào tạo, kèm cặp và phát triển đội ngũ nhân viên part-time và ca trưởng.

• Xây dựng văn hoá làm việc tích cực, kết nối và có tinh thần teamwork.

• Đánh giá hiệu suất làm việc của từng nhân sự theo KPI và chính sách thưởng – phạt của hệ thống.

D. Báo cáo & phối hợp

• Báo cáo tuần, tháng về doanh thu, nhân sự, vận hành, đề xuất cải tiến.

• Phối hợp với bộ phận Quản lý vận hành, QC và các bộ phận Back-office (Marketing, CRM, Hành chính – Nhân sự...) để triển khai các hoạt động tại cửa hàng.

• Chủ động đề xuất giải pháp cải tiến trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả hoạt động.

• Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành F&B.

• Có kĩ năng pha chế Latte Art, biết về cà phê thủ công là điểm cộng.

• Kỹ năng giao tiếp, truyền cảm hứng và tạo động lực cho đội nhóm.

• Kỹ năng sắp xếp công việc, giải quyết vấn đề và quản lý áp lực.

• Tư duy dịch vụ, luôn đặt trải nghiệm khách hàng là trọng tâm.

• Chủ động, có tinh thần trách nhiệm và mong muốn phát triển bản thân.

Tại Deep Sii Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: Lương cơ bản + phụ cấp vị trí + thưởng doanh thu + thưởng hiệu suất. Từ 9.000.000đ đến 12.000.000đ

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Lộ trình đào tạo rõ ràng để phát triển thành Quản lý Chuỗi cửa hàng.

• Được làm việc trong môi trường trẻ trung – cầu tiến – sáng tạo – đậm giá trị văn hoá Việt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Deep Sii

