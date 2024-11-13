Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng việc làm y tá Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC)
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 829
- 829A
- 831, đường 3/2, Phường 7, Quận 11, TP.HCM, Quận 11
Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Thực hiện các kĩ thuật chăm sóc người bệnh đúng quy trình kĩ thuật điều dưỡng.
• Vận hành, bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ, thiết bị y tế trong bộ phận theo sự hướng dẫn của người quản lý trực tiếp.
• Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và thân nhân khi đến khám chữa bệnh.
- Hình thức làm việc: Toàn thời gian
• Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam - Nữ, tuổi từ 22 đến 34 tuổi
• Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Điều dưỡng
• Ưu tiên Có Chứng chỉ hành nghề.
• Có phẩm chất tốt về y đức, có kỹ năng chăm sóc người bệnh, sức khỏe tốt.
• Hòa đồng, cẩn thận, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm. Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập hiệu quả. Nhanh nhẹn trong công việc.
• Sử dụng thành thạo tin học.
Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC) Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương, thưởng đầy đủ
- Bảo hiểm theo quy định
- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
- Nghỉ phép năm
- Các chế độ phúc lợi khác
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
