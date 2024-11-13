Tuyển việc làm y tá CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 829 - 829A - 831, đường 3/2, Phường 7, Quận 11, TP.HCM, Quận 11

Mô Tả Công Việc việc làm y tá Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Thực hiện các kĩ thuật chăm sóc người bệnh đúng quy trình kĩ thuật điều dưỡng.

• Vận hành, bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ, thiết bị y tế trong bộ phận theo sự hướng dẫn của người quản lý trực tiếp.

• Tư vấn, hướng dẫn người bệnh và thân nhân khi đến khám chữa bệnh.

- Hình thức làm việc: Toàn thời gian

• Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam - Nữ, tuổi từ 22 đến 34 tuổi

• Trình độ: tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng Điều dưỡng

• Ưu tiên Có Chứng chỉ hành nghề.

• Có phẩm chất tốt về y đức, có kỹ năng chăm sóc người bệnh, sức khỏe tốt.

• Hòa đồng, cẩn thận, giao tiếp tốt, có tinh thần trách nhiệm. Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập hiệu quả. Nhanh nhẹn trong công việc.

• Sử dụng thành thạo tin học.

Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC) Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng đầy đủ

- Bảo hiểm theo quy định

- Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

- Nghỉ phép năm

- Các chế độ phúc lợi khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y TẾ ĐẠI PHƯỚC (PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ĐẠI PHƯỚC)

