Tuyển Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lầu 4 B11, 79/4 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM TCQT Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP.HCM, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Phụ trách Hành Chính:

Thực hiện việc mua sắm trang bị tài sản, CCDC, VPP, đồng phục, sửa chữa, bảo trì bảo dưỡng

tài sản, chi phí khác: xăng, điện, nước, tạp vụ.

Thực hiện công tác văn thư và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định Công ty.

Tổ chức các sự kiện, event tại công ty như: Hội họp, sinh nhật, tất niên, du lịch, tất niên,...

Quản lý thu chi tiền mặt văn phòng.

Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT (nếu cần).

Các công việc hành chính khác khi có yêu cầu.

2. Phụ trách Tuyển dung:

Công tác tuyển dụng: Đăng tuyển, tiếp nhận sàng lọc hồ sơ, sơ loại, phối hợp phỏng vấn, tiếp

nhận, hướng dẫn hội nhập.

3. Phụ trách Nhân sự:

Chấm công, tính lương thưởng tính theo chính sách Công ty ban hành.

Thực hiện các công việc liên quan đến BHXH, công đoàn.

Thực hiện các báo cáo lao động định kỳ.

Soạn thảo và ban hành quy chế, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động,....

Các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Nhân sự hoặc Kế toán

Có kinh nghiệm 02 năm trở lên

Thành thạo tin học văn phòng

Có tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Quyền Lợi

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định Công ty.

Được tham gia đầy đủ các loại BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Được nghỉ 12 ngày phép năm và 10 ngày nghỉ Lễ theo quy định.

Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin