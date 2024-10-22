Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 5 - 6 Triệu

Mức lương 5 - 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: A3 - 05, KĐT Monbay, P. Hồng Hải, Tp Hạ Long

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 5 - 6 Triệu

- Chăm sóc học viên từ khi bắt đầu tham gia học tập tại hệ thống cho đến khi kết thúc khóa học.

- Trong quá trình học tập của học viên luôn sẵn sàng hỗ trợ (xếp lịch học bù, phát giáo trình, khảo sát chất lượng dịch vụ...)

- Giải đáp các thắc mắc của học viên khi học viên cần.

- Các yêu cầu khác do Quản lý cơ sở phân công thực hiện.

Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 21 - 30 tuổi

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học Hoặc đang trong quá trình chờ bằng

- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt

- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt (Excel, Word...)

- Tỉ mỉ, cẩn thận, độ thích nghi với công việc tốt, chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương cơ bản 5.000.000 VNĐ + Lương KPIs

- Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng phát triển bản thân như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề,...

- Tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, hoạt động Teambuilding, rèn luyện sức khỏe,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam

