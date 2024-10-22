Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh: A3
- 05, KĐT Monbay, P. Hồng Hải, Tp Hạ Long
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Chăm sóc học viên từ khi bắt đầu tham gia học tập tại hệ thống cho đến khi kết thúc khóa học.
- Trong quá trình học tập của học viên luôn sẵn sàng hỗ trợ (xếp lịch học bù, phát giáo trình, khảo sát chất lượng dịch vụ...)
- Giải đáp các thắc mắc của học viên khi học viên cần.
- Các yêu cầu khác do Quản lý cơ sở phân công thực hiện.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ từ 21 - 30 tuổi
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học Hoặc đang trong quá trình chờ bằng
- Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tốt
- Kỹ năng vi tính văn phòng tốt (Excel, Word...)
- Tỉ mỉ, cẩn thận, độ thích nghi với công việc tốt, chịu được áp lực công việc.
Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Lương cơ bản 5.000.000 VNĐ + Lương KPIs
- Được đào tạo chuyên sâu các kỹ năng phát triển bản thân như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giải quyết vấn đề,...
- Tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, hoạt động Teambuilding, rèn luyện sức khỏe,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Giáo dục & Đào tạo IMAP Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
