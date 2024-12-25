Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Ô 18.01, 18.02 lô CN 26, Khu công nghiệp Hải Hà, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam, Hải Hà, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xử lý những thủ tục giấy tờ cho người nước ngoài nhập cảnh, visa, giấy phép lao động..;
Phụ trách quản lý con dấu, văn bản, hợp đồng...;
.;
Tiếp đón khách hàng tham quan;
Một số công việc khác do Giám đốc phân công.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ 22-35 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tiếng Trung hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết;
Nhanh nhẹn, hoạt bát, có tinh thần hợp tác cầu thị;
Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là lợi thế;

Tại CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000-15.000.000
Quà tặng vào ngày sinh nhật, lễ tết, thưởng tháng 13;
Hỗ trợ miễn phí KTX đạt quy chuẩn 3 sao và bao 3 bữa ăn hàng ngày;
Cơ hội đào tạo tại Trung Quốc, cơ hội thăng tiến cao;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Hoạt động văn hóa thể thao phong phú, đa dạng.
Được cung cấp đầy đủ thiết bị làm việc;
Đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của pháp luật;
Tham gia vào các chuyến du lịch do công ty tổ chức;
Cùng rất nhiều chế độ hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH DỆT NHUỘM KHÁNH NGHIỆP VIỆT NAM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Ô 18.01, 18.02 lô CN 26, Khu công nghiệp Hải Hà, Thị Trấn Quảng Hà, Huyện Hải Hà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

