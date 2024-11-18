Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MHDI Complex Tower, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi kế hoạch công ty và báo cáo cho giám đốc.

Hỗ trợ lập báo cáo & báo giá.

Các công việc văn phòng khác theo chỉ thị của giám đốc.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành liên quan.

Tuổi từ 21-30 tuổi có ngoại hình tốt.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương+ thưởng theo năng lực.

Được đào tạo từ đầu theo chuẩn công ty Nhật.

Được tham gia đầy đủ BHXH.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SORA ELECTRIC VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin