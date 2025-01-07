Tuyển Nhân viên hành chính Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/02/2025
Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô A6

- A12 KCN Đại Đăng, phường Phú Tân, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý cơ sở vật chất luôn trong tình trạng hoạt động tốt;
Quản lý hoạt động của bếp ăn tập thể;
Tổ chức các chương trình sự kiện tại chi nhánh;
Quản lý đội xe con hiệu quả;
Báo cáo công việc của phòng theo yêu cầu cấp trên;
Các công việc hành chính khác;
Cụ thể công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học trở lên các ngành liên quan;
Có kinh nghiệm trong công tác quản lý hành chính;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về ISO từ 6 tháng;
Tác phong nhanh nhẹn, chuyên nghiệp và lịch thiệp;
Siêng năng và chịu khó trong công việc;
Giao tiếp khéo léo, nhẹ nhàng và trang nhã;
Có khả năng ngoại giao tốt;
Thành thạo vi tính văn phòng: Word, Excel, PowerPoint,...

Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix Thì Được Hưởng Những Gì

Về thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp): Công ty trả lương theo mô hình 3P (theo vị trí chức danh, theo năng lực và theo hiệu suất làm việc thực tế) nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong quá trình quản trị nhân sự. Công ty thưởng lương tháng 13; thưởng Lễ, Tết dựa trên hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quỹ lương phân phối của công ty. Khen thưởng cuối năm đối với CB-CNV có thành tích làm việc xuất sắc các cấp.
Về thu nhập (lương, thưởng, phụ cấp):
Chính sách, chế độ phúc lợi: CB-CNV được tham gia đóng Bảo hiểm bắt buộc (BHXH, BHYT, BHXH) đầy đủ theo quy định của Pháp luật; ngoài ra căn cứ vào hiệu quả sản xuất kinh doanh, Công ty còn mua thêm Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho toàn bộ người lao động của Công ty; được khám sức khỏe định kỳ tại các cơ sở y tế hàng đầu tại Việt Nam; được bác sĩ, nhân viên y tế khám và cấp thuốc tại Trạm y tế của Công ty; được tham gia chương trình Teambuilding, du lịch, nghỉ mát định kỳ hằng năm; được hỗ trợ phụ cấp cơm trưa tại nhà ăn của công ty & các phúc lợi khác như chế độ nghỉ phép theo Quy định, hỗ trợ đồng phục hằng năm, trợ cấp con nhỏ, được tham gia các hoạt động thiện nguyện,...
Chính sách, chế độ phúc lợi:
Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa do Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty tổ chức như CLB Nhảy hiện đại, CLB Guitar, CLB Khiêu vũ; CLB Cầu lông; CLB Bóng đá; ... nhằm rèn luyện sức khỏe, tăng cường sự đoàn kết giữa cán bộ, công nhân viên.
Tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa
CB-CNV được tặng quà nhân dịp các sự kiện như Quốc tế phụ nữ 8/3, Ngày phụ nữ Việt Nam 20/10, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán, ...; được nhận các sản phẩm của Công ty hằng tháng, quà tặng sinh nhật,...
CB-CNV được tặng quà nhân dịp các sự kiện
Lộ trình thăng tiến rõ ràng: thông qua việc đánh giá năng lực, đánh giá hiệu suất làm việc theo BSC – KPI để điều chỉnh mức lương hằng năm; công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ kế thừa; và các cuộc thi Tìm kiếm tài năng Lixco’s Talent được tổ chức hằng năm.
Lộ trình thăng tiến rõ ràng:
Chương trình đào tạo: CB-CNV được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phát triển sự nghiệp thông qua các lớp đào tạo huấn luyện nội bộ hoặc công ty hỗ trợ các lớp đào tạo bên ngoài.
Chương trình đào tạo:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Bột Giặt Lix

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 3, Đường số 2, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

