Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 369A Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tuyển dụng môi giới mới, đào tạo họ về văn hóa công ty và giúp họ hòa nhập với môi trường làm việc.

Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần, tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích tinh thần cống hiến của môi giới.

Xây dựng và duy trì văn hóa công ty, đảm bảo môi giới cảm thấy gắn bó và có động lực trong công việc.

Hỗ trợ môi giới giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc công việc, giúp họ duy trì hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm trong lĩnh vực bất động sản hoặc nhân sự, có kinh nghiệm trong việc xây dựng văn hóa công ty.

Kỹ năng lãnh đạo, khả năng tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc của môi giới.

Kỹ năng giao tiếp tốt, hỗ trợ môi giới giải quyết vấn đề công việc và duy trì sự gắn kết với công ty

Khả năng xây dựng các chương trình phát triển con người, đảm bảo sự phát triển bền vững của đội ngũ môi giới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi, BHXH đầy đủ

Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Các hoạt động sự kiện văn hóa được tổ chức hàng tháng nhằm khích lệ tinh thần, tạo sân chơi cho nhân viên

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được nghỉ phép năm 12 ngày/năm (có lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI

