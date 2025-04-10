Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI

Nhân viên hành chính

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 369A Đại lộ Bình Dương, Phường Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Tuyển dụng môi giới mới, đào tạo họ về văn hóa công ty và giúp họ hòa nhập với môi trường làm việc.
Tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần, tạo môi trường làm việc tích cực, khuyến khích tinh thần cống hiến của môi giới.
Xây dựng và duy trì văn hóa công ty, đảm bảo môi giới cảm thấy gắn bó và có động lực trong công việc.
Hỗ trợ môi giới giải quyết các vấn đề cá nhân hoặc công việc, giúp họ duy trì hiệu quả công việc.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3-5 năm trong lĩnh vực bất động sản hoặc nhân sự, có kinh nghiệm trong việc xây dựng văn hóa công ty.
Kỹ năng lãnh đạo, khả năng tạo động lực, thúc đẩy tinh thần làm việc của môi giới.
Kỹ năng giao tiếp tốt, hỗ trợ môi giới giải quyết vấn đề công việc và duy trì sự gắn kết với công ty
Khả năng xây dựng các chương trình phát triển con người, đảm bảo sự phát triển bền vững của đội ngũ môi giới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách phúc lợi, BHXH đầy đủ
Thưởng Tết Nguyên đán, thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Các hoạt động sự kiện văn hóa được tổ chức hàng tháng nhằm khích lệ tinh thần, tạo sân chơi cho nhân viên
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được nghỉ phép năm 12 ngày/năm (có lương)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN KAVI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 105 Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-hanh-chinh-thu-nhap-12-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job348642
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 13 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 44 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 16 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BETTER ME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN C-HOLDINGS
Hạn nộp: 06/10/2025
Bình Dương Còn 19 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Cường Quật
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Cường Quật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Cường Quật
Hạn nộp: 05/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 44 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH ASIA NOVO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY LUẬT TNHH LIÊN VIỆT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ TIN HỌC & KỸ THUẬT ĐIỆN
Hạn nộp: 01/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Techno Quartz Việt Nam
Hạn nộp: 04/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nam thu nhập 7 - 9 Triệu
Công Ty Cổ phần sơn Nishu - Chi nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn 7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Equix Technologies
Tuyển Nhân viên hành chính Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu
Công ty TNHH Equix Technologies
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Tuyển Nhân viên hành chính Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Sankyu (Việt Nam) tại Hải Dương
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 10/09/2025
Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐỒ CHƠI THÔNG MINH SUN VIGOR VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Phòng Hải Dương Đã hết hạn 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 05/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Tuyển Nhân viên hành chính Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH LOTTE Entertainment Việt Nam
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH làm việc tại Nam Định thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG GREENITY NAM ĐỊNH
Hạn nộp: 23/08/2025
Nam Định Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Navigos Search
Tuyển Nhân viên hành chính Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 650 USD
Navigos Search
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 500 - 650 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TẠI HỒ CHÍ MINH
7 - 9 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm