Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Bình Dương: Đức Linh, Thị xã Dĩ An
Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận
Phụ trách tuyển dụng
Hướng dẫn hội nhập
Theo dõi thủ việc, ký HĐ
Phụ trách hành chánh
Phụ trách chấm công
Xử lý kỷ luật : vi phạm nội qui ....
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-.Trình độ học vấn Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Lao động tiền lương
-. Tin học Thành thạo Word, Excel. Và các công thức hàm trong Excel
-. Kiến thức chuyên ngành, hiểu biết sâu tuyển dụng
-. Nắm vững các Luật quy định, thông tư về, BHXH...
- Kỹ năng Xử lý tốt mọi việc phát sinh liên quan đến công tác nhân sự.
-. Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành
-. Tính cách cá nhân Thân thiện, vui vẻ, trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn.
-. Tin học Thành thạo Word, Excel. Và các công thức hàm trong Excel
-. Kiến thức chuyên ngành, hiểu biết sâu tuyển dụng
-. Nắm vững các Luật quy định, thông tư về, BHXH...
- Kỹ năng Xử lý tốt mọi việc phát sinh liên quan đến công tác nhân sự.
-. Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành
-. Tính cách cá nhân Thân thiện, vui vẻ, trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC Thì Được Hưởng Những Gì
Xét duyệt tăng lương/ thăng chức 01 lần/năm tùy vào năng lực
Phép năm: đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (làm việc 05 năm sẽ cộng thêm 01 ngày phép)
Tham gia BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định Luật Lao Động
Quà tặng sinh nhật; Hiếu – Hỉ, Tết, Du lịch hàng năm, Giải thể thao
Thưởng mừng cưới, mừng sinh con
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực và các chế độ phúc lợi cạnh tranh
Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Phép năm: đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (làm việc 05 năm sẽ cộng thêm 01 ngày phép)
Tham gia BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định Luật Lao Động
Quà tặng sinh nhật; Hiếu – Hỉ, Tết, Du lịch hàng năm, Giải thể thao
Thưởng mừng cưới, mừng sinh con
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực và các chế độ phúc lợi cạnh tranh
Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI