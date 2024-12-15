Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Nhân viên hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đức Linh, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách tuyển dụng
Hướng dẫn hội nhập
Theo dõi thủ việc, ký HĐ
Phụ trách hành chánh
Phụ trách chấm công
Xử lý kỷ luật : vi phạm nội qui ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-.Trình độ học vấn Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Lao động tiền lương
-. Tin học Thành thạo Word, Excel. Và các công thức hàm trong Excel
-. Kiến thức chuyên ngành, hiểu biết sâu tuyển dụng
-. Nắm vững các Luật quy định, thông tư về, BHXH...
- Kỹ năng Xử lý tốt mọi việc phát sinh liên quan đến công tác nhân sự.
-. Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành
-. Tính cách cá nhân Thân thiện, vui vẻ, trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC Thì Được Hưởng Những Gì

Xét duyệt tăng lương/ thăng chức 01 lần/năm tùy vào năng lực
Phép năm: đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (làm việc 05 năm sẽ cộng thêm 01 ngày phép)
Tham gia BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định Luật Lao Động
Quà tặng sinh nhật; Hiếu – Hỉ, Tết, Du lịch hàng năm, Giải thể thao
Thưởng mừng cưới, mừng sinh con
Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.
Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực và các chế độ phúc lợi cạnh tranh
Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.
Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 647C Xa lộ Hà Nội, Phường Bình Thắng, Tp Dĩ An, Bình Dương

