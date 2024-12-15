Tuyển Nhân viên hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đức Linh, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Nhân viên hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách tuyển dụng

Hướng dẫn hội nhập

Theo dõi thủ việc, ký HĐ

Phụ trách hành chánh

Phụ trách chấm công

Xử lý kỷ luật : vi phạm nội qui ....

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-.Trình độ học vấn Tốt nghiệp cao đẳng trở lên các ngành Kế toán, Lao động tiền lương

-. Tin học Thành thạo Word, Excel. Và các công thức hàm trong Excel

-. Kiến thức chuyên ngành, hiểu biết sâu tuyển dụng

-. Nắm vững các Luật quy định, thông tư về, BHXH...

- Kỹ năng Xử lý tốt mọi việc phát sinh liên quan đến công tác nhân sự.

-. Kinh nghiệm làm việc Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương đương, ưu tiên ngành

-. Tính cách cá nhân Thân thiện, vui vẻ, trách nhiệm, cẩn thận, nhanh nhẹn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC Thì Được Hưởng Những Gì

Xét duyệt tăng lương/ thăng chức 01 lần/năm tùy vào năng lực

Phép năm: đầy đủ theo quy định Luật Lao Động (làm việc 05 năm sẽ cộng thêm 01 ngày phép)

Tham gia BHXH/ BHYT/ BHTN: Tham gia và đóng đầy đủ theo quy định Luật Lao Động

Quà tặng sinh nhật; Hiếu – Hỉ, Tết, Du lịch hàng năm, Giải thể thao

Thưởng mừng cưới, mừng sinh con

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo.

Thu nhập hấp dẫn và tương xứng với năng lực và các chế độ phúc lợi cạnh tranh

Tiếp cận mô hình kinh doanh hiện đại.

Chương trình đào tạo chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT IPC

