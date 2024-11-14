Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các khâu chất lượng đầu vào, đầu ra của bê tông thương phẩm và sản phẩm gạch không nung.

Thí nghiệm cấp phối :

- Làm cấp phối nhiều loại phụ gia và loại xi măng để so sánh kết quả.

- Làm cấp phối, phối đá mi và không phối cho tất cả các cấp phối đang sử dụng để cho ra kết quả tối ưu nhất.

- Thử các loại bê tông mác cao tìm ra cấp phối tối ưu.

- Lấy mẫu phụ gia. Kiểm tra niên hạn sử dụng, màu sắc. Khuấy phụ gia định kỳ đối với phụ gia ít sử dụng. Làm thí nghiệm theo cấp phối. Kiểm tra thời gian lưu sụt của phụ gia. Kiểm tra thời gian bắt đầu ninh kết.

Kiểm tra bê tông xuất xưởng:

- Kiểm tra độ sụt tại trạm theo từng xe, theo từng công trình trước khi rời trạm.

- Kiểm tra độ sụt tại trạm đối với công trình có mẻ đổ lớn và theo yêu cầu của vận hành trạm.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.