Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Mức lương
8 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Thôn Thạch Nham Tây, Hòa Nhơn, Hoà Vang, Hòa Vang

- Quảng Nam

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Chịu trách nhiệm kiểm tra tất cả các khâu chất lượng đầu vào, đầu ra của bê tông thương phẩm và sản phẩm gạch không nung.
Thí nghiệm cấp phối :
- Làm cấp phối nhiều loại phụ gia và loại xi măng để so sánh kết quả.
- Làm cấp phối, phối đá mi và không phối cho tất cả các cấp phối đang sử dụng để cho ra kết quả tối ưu nhất.
- Thử các loại bê tông mác cao tìm ra cấp phối tối ưu.
- Lấy mẫu phụ gia. Kiểm tra niên hạn sử dụng, màu sắc. Khuấy phụ gia định kỳ đối với phụ gia ít sử dụng. Làm thí nghiệm theo cấp phối. Kiểm tra thời gian lưu sụt của phụ gia. Kiểm tra thời gian bắt đầu ninh kết.
Kiểm tra bê tông xuất xưởng:
- Kiểm tra độ sụt tại trạm theo từng xe, theo từng công trình trước khi rời trạm.
- Kiểm tra độ sụt tại trạm đối với công trình có mẻ đổ lớn và theo yêu cầu của vận hành trạm.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Hóa silicat hoặc Vật liệu xây dựng
Có thể làm đêm
Chịu áp lực công việc

Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định nhà nước và quy định công ty.
- Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến trong công việc
- Du lịch định kỳ hàng năm trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Kiệt 555B Trường Chinh, P. An Khê, Q. Thanh Khê. TP Đà Nẵng.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

