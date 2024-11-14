Tuyển Chuyên Viên Thủ Tục Hợp Đồng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: BT1 - 14 Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

1. Thực hiện các thủ tục pháp lý cho việc mua, bán, cho thuê tài sản là các bất động sản do công ty triển khai

2. Thực hiện các bước thủ tục để xử lý hồ sơ pháp lý do cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu

3. Quản lý hệ thống hợp đồng, hồ sơ mua bán

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

2. Đã có kinh nghiệm ở các vị trí: Thủ tục hợp đồng cho các Chủ đầu tư, trợ lý kinh doanh, sales admin tại các Sàn, Công ty BĐS

3. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm 1 - 2 năm ở các vị trí tương tự

4. Cẩn thận, có trách nhiệm, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương cứng từ 8 - 12 triệu

2. Được hưởng lương tháng 13 theo kế hoạch kinh doanh của công ty

3. Được nhận thưởng chung cả năm theo kết quả kinh doanh của công ty

4. Được 12 ngày phép/ năm, từ 5 năm làm việc tiếp theo sẽ được cộng 1 ngày phép.

5. Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định của Nhà Nước

6. Môi trường chuyên nghiệp, năng động, có lộ trình thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG

