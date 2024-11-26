Tuyển Giám Đốc Dự Án thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
- Hà Nội: Khu nhà ở Đồi Dền, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Quản lý Triển khai trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án
Đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án theo đúng định hướng chiến lược của Tập đoàn và phù hợp với kế hoạch từng giai đoạn của Dự án.
Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương để tạo thuận lợi cho việc phát triển dự án
Tham mưu và lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển khai dự án.
Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án
Thực hiện việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước phù hợp với văn hóa tập đoàn.
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Microsoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc.
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương về tìm kiếm và mở rộng Dự án Bất động sản
Kỹ năng lắng nghe, ngoại giao, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định.
Chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và trách nhiệm
Kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản lý, điều hành
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập = lương cứng + phụ cấp + thưởng dự án
Chế độ BHXH, nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định nhà nước
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
