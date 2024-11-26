Tuyển Giám Đốc Dự Án thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Giám Đốc Dự Án thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu nhà ở Đồi Dền, Trung Sơn Trầm, Sơn Tây, Thị xã Sơn Tây

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Quản lý Triển khai trực tiếp điều hành mọi hoạt động của dự án
Đảm bảo tiến độ, chất lượng dự án theo đúng định hướng chiến lược của Tập đoàn và phù hợp với kế hoạch từng giai đoạn của Dự án.
Xây dựng, phát triển mối quan hệ với các cơ quan chính quyền địa phương để tạo thuận lợi cho việc phát triển dự án
Tham mưu và lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, triển khai dự án.
Lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ thực hiện dự án
Thực hiện việc lập, kiểm tra, theo dõi các thủ tục hành chính để thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước phù hợp với văn hóa tập đoàn.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp: Đại học trở lên các chuyên ngành QTKD, Xây dựng, Tài chính,...các ngành khác có liên quan
Thành thạo Microsoft Office và các phần mềm liên quan phục vụ công việc.
Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương về tìm kiếm và mở rộng Dự án Bất động sản
Kỹ năng lắng nghe, ngoại giao, thuyết trình, đàm phán, ra quyết định.
Chủ động, chịu được áp lực công việc cao, có tính quyết đoán và trách nhiệm
Kỹ năng đàm phán, kỹ năng quản lý, điều hành

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Thu nhập = lương cứng + phụ cấp + thưởng dự án
Chế độ BHXH, nghỉ lễ tết, phép năm theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà 103 Usilk City, Cụm CT1, Khu đô thị mới Văn, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

