Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Becamex ITC - Số 43 BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

- Phiên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng

- Phiên dịch cuộc họp

- Giao dịch, email, đàm phán với đối tác nước ngoài

- Soạn thảo văn bản, giấy tờ, làm báo cáo theo yêu cầu

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

- Giới tính: Nam/Nữ

- Ưu tiên các ứng viên mới ra trường

- Bằng cấp: Đại học

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực

- Có khả năng làm ngoài giờ

- Có phương tiện di chuyển

- Độ tuổi: 23 đến 32

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 15 triệu/tháng

Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Du lịch

Lương thưởng cuối năm

