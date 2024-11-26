Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà Becamex ITC
- Số 43 BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu
- Phiên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng
- Phiên dịch cuộc họp
- Giao dịch, email, đàm phán với đối tác nước ngoài
- Soạn thảo văn bản, giấy tờ, làm báo cáo theo yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giới tính: Nam/Nữ
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương khởi điểm từ 15 triệu/tháng
Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Du lịch
Lương thưởng cuối năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
