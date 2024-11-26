Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 26/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Becamex ITC

- Số 43 BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Phiên dịch tài liệu, hồ sơ, hợp đồng
- Phiên dịch cuộc họp
- Giao dịch, email, đàm phán với đối tác nước ngoài
- Soạn thảo văn bản, giấy tờ, làm báo cáo theo yêu cầu
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam/Nữ
- Ưu tiên các ứng viên mới ra trường
- Bằng cấp: Đại học
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, trung thực
- Có khả năng làm ngoài giờ
- Có phương tiện di chuyển
- Độ tuổi: 23 đến 32

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 15 triệu/tháng
Hỗ trợ ăn trưa, điện thoại
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Du lịch
Lương thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Becamex 43BCD Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-phien-dich-tieng-trung-thu-nhap-tren-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257177
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Dự Án thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Eurowindow Holding
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Tập đoàn Eurowindow Holding
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Tuyển Xây Dựng thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Nhân Viên Pháp Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Nhân Viên Đấu Thầu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 14/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Tuyển Chuyên Viên Thủ Tục Hợp Đồng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Tuyển Giám Đốc Dự Án thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Tuyển Phiên Dịch Tiếng Trung thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Hà Nội
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Kiên Giang
Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O Pro Company
Hạn nộp: 31/12/2024
Kiên Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Tuyển Trưởng Phòng Phát Triển Kinh Doanh thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH Pro Company
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập đoàn Eurowindow Holding
Tuyển Dự Án thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội
Tập đoàn Eurowindow Holding
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Tuyển Xây Dựng thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hưng Yên
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VINCONS
Hạn nộp: 20/12/2024
Hưng Yên Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Tuyển Nhân Viên Pháp Lý thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
Công ty Cổ Phần Nội Thất DBHOMES
Hạn nộp: 15/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Nhân Viên Đấu Thầu thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Tuyển Nhân Viên KCS thu nhập 8 - 14 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CP BÊ TÔNG ĐĂNG HẢI ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 14/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Tuyển Chuyên Viên Thủ Tục Hợp Đồng thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI ĐẠI PHONG
Hạn nộp: 12/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất