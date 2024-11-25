Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Kiên Giang

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Kiên Giang: Khu tổ hợp du lịch Sonasea Villas and Resort, tổ 5, ấp Đường Bào, Xã Dương Tơ, Thành phố Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Phú Quốc, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc

Giám sát, quản lý thi công phần cơ điện bao gồm công tác: tiến độ, chất lượng, khối lượng... theo biện pháp thi công và thiết kế đã được duyệt.

Thẩm định, xem xét các đề xuất điều chỉnh biện pháp thi công của nhà thầu trong quá trình thi công

Thực hiện công tác nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng.

Trực tiếp chịu trách nhiệm trong công tác bảo hành, bảo trì đối với hạng mục cơ điện.

Giám sát các nhà cung cấp, nhà thầu lắp đặt.

Tham gia nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Tư vấn giám sát trưởng, Lãnh đạo ban và Lãnh đạo công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chính quy các chuyên ngành liên quan đến cơ điện.

Có chứng chỉ hành nghề liên quan.

Có tối thiểu 04 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Kỹ năng giám sát các hoạt động thuộc phạm vi cơ điện.

Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định độc lập.

Khả năng tư duy phân tích, phản biện và tổng hợp.

Trung thực, quyết đoán, có trách nhiệm và tâm huyết với công việc.

Cầu thị và tự học hỏi, phát triển năng lực cá nhân tốt.

Thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, Outlook, Power Point.

Sử dụng tiếng Anh giao tiếp và chuyên ngành cơ điện.

Quyền Lợi

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Tổ chức đi du lịch, nghỉ mát, sinh nhật cho CBNV

Xét tăng lương dựa theo năng lực thực tế và hiệu quả công việc

Được hưởng các chế độ đãi ngộ theo quy định của Nhà nước (Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN, khám sức khỏe định kỳ hàng năm)

Có nhiều cơ hội phát triển, được tham gia vào các khóa đào tạo chuyên môn cung cấp bởi các chuyên gia trong nước và quốc tế

Phụ cấp ăn trưa, chỗ để xe và chỗ ăn ở (nếu đi công tác)

+ Các cấp quản lý được trang bị các phương tiện làm việc chính: điện thoại bàn, máy vi tính, văn phòng phẩm,...

+ Cấp nhân viên được trang bị đồ dùng, phương tiện làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển

