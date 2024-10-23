Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 57km5, đường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Hồng Bàng

Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Nhận hồ sơ tạm ứng - thanh toán; Kiểm tra đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán nhà cung cấp, giải trình nội bộ; Lập phiếu tạm ứng – thanh toán; Nhập liệu số liệu lên phần mềm kế toán nội bộ; Kiểm tra & nhập liệu hóa đơn; Báo cáo công việc thực hiện; Sắp xếp & lưu trữ hồ sơ; Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

(Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc; Kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel tốt; sử dụng thành thạo nhiều hàm excel thông dụng; Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán và đã có kinh nghiệm hạch toán trên phần mềm misa; Trình độ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 8 - 10 Triệu Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Mức lương cạnh tranh, theo thỏa thuận Hưởng các chế độ phúc lợi theo luật định Đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại Thưởng lễ, tết, tham gia teambuilding đầy đủ theo quy chế của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC

