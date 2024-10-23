Tuyển Kế toán/Kiểm toán/Thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC làm việc tại Hải Phòng thu nhập Đến 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán/Kiểm toán/Thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC
- Hải Phòng: 57km5, đường Hùng Vương, Phường Sở Dầu, Hồng Bàng
Mô Tả Công Việc Kế toán/Kiểm toán/Thuế Với Mức Lương Đến 10 Triệu
Nhận hồ sơ tạm ứng - thanh toán;
Kiểm tra đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán nhà cung cấp, giải trình nội bộ;
Lập phiếu tạm ứng – thanh toán; Nhập liệu số liệu lên phần mềm kế toán nội bộ;
Kiểm tra & nhập liệu hóa đơn; Báo cáo công việc thực hiện;
Sắp xếp & lưu trữ hồ sơ;
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.
(Chi tiết công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn)
Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc;
Kỹ năng tin học văn phòng Word, Excel tốt; sử dụng thành thạo nhiều hàm excel thông dụng;
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm kế toán và đã có kinh nghiệm hạch toán trên phần mềm misa;
Có tối thiểu 1 năm kinh nghiệm
Trình độ tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành kế toán
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8 - 10 Triệu
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Mức lương cạnh tranh, theo thỏa thuận
Hưởng các chế độ phúc lợi theo luật định
Đóng BHXH, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe
Trợ cấp ăn trưa, xăng xe, điện thoại
Thưởng lễ, tết, tham gia teambuilding đầy đủ theo quy chế của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÌNH HUY ĐỨC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
