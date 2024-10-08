Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
- Hải Phòng: Lô CN 3.3C, KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng, Hải An
Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề cơ bản liên quan đến IT công nghệ thực tập
Cài đặt máy tính, máy in, hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến IT,...
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Đang theo học tại các trường Đại Học, Cao đẳng về công nghệ thông tin tại Hải Phòng
Thời gian yêu cầu: tối thiểu 3 tháng
Giới tính: Nam
Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ tiền thực tập
Hỗ trợ cơm trưa tại cty
Hồ trợ xe buýt tại nội thành Hải Phòng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
