Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Điện tử/Phần cứng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện tử/Phần cứng Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Lô CN 3.3C, KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng, Hải An

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề cơ bản liên quan đến IT công nghệ thực tập Cài đặt máy tính, máy in, hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến IT,... Công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn
Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề cơ bản liên quan đến IT công nghệ thực tập
Cài đặt máy tính, máy in, hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến IT,...
Công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Đang theo học tại các trường Đại Học, Cao đẳng về công nghệ thông tin tại Hải Phòng Thời gian yêu cầu: tối thiểu 3 tháng Giới tính: Nam
Học vấn: Đang theo học tại các trường Đại Học, Cao đẳng về công nghệ thông tin tại Hải Phòng
Thời gian yêu cầu: tối thiểu 3 tháng
Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền thực tập Hỗ trợ cơm trưa tại cty Hồ trợ xe buýt tại nội thành Hải Phòng
Hỗ trợ tiền thực tập
Hỗ trợ cơm trưa tại cty
Hồ trợ xe buýt tại nội thành Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: P.805, tòa nhà HITC, 239 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu

