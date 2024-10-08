Tuyển Điện tử/Phần cứng Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Lô CN 3.3C, KCN Đình Vũ, Hải An, Hải Phòng, Hải An

Mô Tả Công Việc Điện tử/Phần cứng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ người dùng liên quan đến các vấn đề cơ bản liên quan đến IT công nghệ thực tập Cài đặt máy tính, máy in, hỗ trợ người dùng các vấn đề liên quan đến IT,... Công việc khác theo sự phân công của cấp trên. Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Đang theo học tại các trường Đại Học, Cao đẳng về công nghệ thông tin tại Hải Phòng Thời gian yêu cầu: tối thiểu 3 tháng Giới tính: Nam

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ tiền thực tập Hỗ trợ cơm trưa tại cty Hồ trợ xe buýt tại nội thành Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

