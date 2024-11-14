Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tây Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH Tevesa
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Tây Ninh:
- Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhập hóa đơn mua vào.
Theo dõi thuế GTGT
Cân đối Nhập xuất tồn.
Theo dõi chi phí có hóa đơn và không có hóa đơn.
Lập bảng kê mua vào bán ra.
Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn mua vào hàng tháng
Hạch toán thu chi, quỹ, ngân hàng hàng ngày
Lập bảng lương, theo bảo hiểm xã hội của nhân viên.
Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty.
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học trở lên.
Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.
22 đến 35 tuổi.
Có kinh nghiệm1 năm ở vị trí tương đương.
1 năm ở vị trí tương đương.
Thành thạo tin học văn phòng.
Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa Amis
Misa Amis
Có khả năng làm việc nhóm, chủ động lập kế hoạch & triển khai công việc.
Nhiệt tình, trung thực, nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.
Địa điểm làm việc: Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh
Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7: từ 8h – 17h30ph
Tại Công Ty TNHH Tevesa Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 7tr-9tr (tùy theo năng lực)
7tr-9tr (tùy theo năng lực)
Xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và kết quả công việc
Công ty trang bị các phương tiện làm việc
Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng hoàn thành thử việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tevesa
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
