Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 7 - 9 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Tây Ninh

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: - Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhập hóa đơn mua vào.

Theo dõi thuế GTGT

Cân đối Nhập xuất tồn.

Theo dõi chi phí có hóa đơn và không có hóa đơn.

Lập bảng kê mua vào bán ra.

Kiểm tra, lưu trữ hóa đơn mua vào hàng tháng

Hạch toán thu chi, quỹ, ngân hàng hàng ngày

Lập bảng lương, theo bảo hiểm xã hội của nhân viên.

Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của công ty.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên.

Độ tuổi từ 22 đến 35 tuổi.

Có kinh nghiệm1 năm ở vị trí tương đương.

Thành thạo tin học văn phòng.

Biết sử dụng phần mềm kế toán Misa Amis

Có khả năng làm việc nhóm, chủ động lập kế hoạch & triển khai công việc.

Nhiệt tình, trung thực, nhanh nhẹn, ý thức tổ chức kỷ luật tốt.

Địa điểm làm việc: Xã Tân Hà, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

Thời gian làm việc: Thứ 2- thứ 7: từ 8h – 17h30ph

Tại Công Ty TNHH Tevesa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7tr-9tr (tùy theo năng lực)

Xét tăng lương định kỳ dựa trên năng lực và kết quả công việc

Công ty trang bị các phương tiện làm việc

Chế độ nghỉ phép năm, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng hoàn thành thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tevesa

