Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 15 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Long An

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: - Lô 48, đường số 11, KCN Tân Đức, X. Hựu Thạnh, H. Đức Hòa, T. Long An, Huyện Đức Hòa

Mô Tả Công Việc

- Tiếp nhận đơn đặt hàng và trao đổi trực tiếp với khách hàng.

- Báo giá cho khách, triển khai đơn hàng.

- Liên hệ các bộ phận liên quan để báo thời gian dự kiến giao hàng cho khách.

- Lập phiếu bán hàng trên phần mềm misa.

- Soạn hợp đồng kinh tế

- Nhập dữ liệu bán hàng và mua hàng vào phần mềm kế toán

- Tổng hợp số liệu mua bán hàng ngày và báo cáo trưởng phòng kế toán

- Hỗ trợ kế toán tổng hợp

- Kiểm tra đối chiếu dữ liệu bán hàng trên phần mềm với dữ liệu tồn kho, công nợ

- Tiến hành tính chiết khấu cho khách hàng

- Hỗ trợ thành viên bộ phận kế toán khi cần thiết

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo phân công

- Cuối ngày tính tổng giá trị hàng bán, thuế GTGT (nếu có) dựa trên bảng kê chi tiết hóa đơn bán hàng trong ngày

- Đối chiếu số lượng xuất kho và tồn kho cuối ngày với thủ kho.

- Theo dõi công nợ của khách hàng; đốc thúc công nợ.

- Tư vấn dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

* Quyền lợi:

- Lương thỏa thuận theo năng lực (9-15tr/tháng)

- Tăng lương hàng năm.

- Thưởng lễ tết, quà sinh nhật, bánh trung thu, hỗ trợ nuôi con nhỏ

- Lương tháng 13,14

- Chế độ bảo hiểm theo Luật lao động.

- Du lịch hàng năm & tham gia các tour thực tế của công ty.

- Môi trường làm việc tốt, năng động, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.

* Nơi làm việc: Lô 48, đường số 11, KCN Tân Đức, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính ngân hàng.

- Có 2 năm kinh nghiệm trở lên.

- Nhanh nhẹn, chịu áp lực công việc.

- Biết sử dụng phần mềm kế toán

- Thành thạo kỹ năng vi tính văn phòng.

Quyền Lợi

Lương cứng: theo năng lực và thoả thuận + Hoa hồng + Thưởng theo dự án;

Được đi công tác nước ngoài giao lưu và học hỏi;

Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp;

Đi du lịch cùng công ty;

Bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định và chế độ của công ty.

