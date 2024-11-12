Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Kiên Giang

Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập Thỏa thuận Toàn thời gian tại Kiên Giang

Ocean Bay Resort Phú Quốc
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Ocean Bay Resort Phú Quốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Ocean Bay Resort Phú Quốc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Kiên Giang:

- Huyện Phú Quốc

- Kiên Giang, Huyện Phú Quốc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cùng với kế toán kho cập nhật danh mục đơn vị vật tư vào phần mềm cho tất cả hàng hóa, dịch vụ.
- Cập nhật danh mục nhà cung cấp vào hệ thống theo nguyên tắc khi có yêu cầu từ phòng cung ứng.
- Kiểm tra và ghi nhận phần chi phí theo tiêu chuẩn phục vụ khách VIP.
- Kiểm tra và ký phiếu Nhập Xuất Tồn (NXT) đảm bảo đúng mã phí, mã bộ phận, tài khoản.
- Kiểm tra đối chiếu hàng bán thực tế với số lượng bán hàng được ghi nhận trên hệ thống POS và làm phiếu xuất điều chuyển của F&B.
- Hạch toán phiếu luân chuyển hàng hóa giữa các nhà hàng, quầy bán trong khu vực khi có phiếu giao nhận đầy đủ các chữ ký.
- Kiểm soát lại việc phân loại, sắp xếp bảo quản thực phẩm thích hợp tại các nhà hàng, quầy bán.
- Giám sát việc tiêu hủy hàng hóa bị hư hỏng, kém chất lượng.
- Chịu trách nhiệm kiểm tra giá vốn cho các món hàng ăn uống, thuốc lá trong các thực đơn của nhà hàng, quầy bar theo đúng quy định, quy trình khi nhận được thông tin từ các bên liên quan.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát các thực phẩm hàng hóa chậm luân chuyển sau 6 tháng và thông báo đến Trưởng bộ phận, Kế toán trưởng, Tổng Quản lý để có phương án xử lý kịp thời đảm bảo hàng hóa không bị hết hạn sử dụng hoặc kém chất lượng do tiêu thụ chậm.
- Kiểm tra đột xuất hàng hóa thực tế tại các khu vực để đối chiếu với số liệu sổ sách định kỳ hàng tuần
- Lập kế hoạch và tiến hành kiểm kê vật tư, hàng hóa tại các kho hàng, bộ phận.
- Cân đối hàng hóa toàn bộ Khách sạn, xác định số tiêu thụ sau khi kiểm kê.
- Cập nhật số liệu hàng tồn vào phần mềm Fast.
- Tập hợp các hóa đơn tiếp khách tại bộ phận Ẩm thực của CBLĐ, hàng tháng tính giá cost và chuyển kế toán doanh thu hạch toán, đồng thời trình bảng tính cho Kế toán trưởng.
- Tổng hợp số liệu suất ăn khu vực theo hai chỉ tiêu đăng ký và thực tế.
- Lập các báo cáo với các chỉ tiêu liên quan sau khi đã kiểm tra với sổ cái, gửi báo cáo cho Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp kiểm tra và gửi báo cáo đến các CBLĐ, Trưởng bộ phận liên quan:
o Báo cáo chi phí giá vốn Ẩm thực và Thức uống (cuối tháng).
o Báo cáo chi phí tiếp khách của CBLĐ tại bộ phận Ẩm thực.
o Báo cáo chi phí giá vốn bữa ăn nhân viên (cuối tháng).
o Báo cáo chênh lệch suất ăn theo tháng.
o Báo cáo tiêu thụ hàng amenities buồng phòng.
o Báo cáo phân tích giá mua.
o Báo cáo phân tích bán hàng.
- Báo cáo cho kế toán trưởng và báo cáo số lệch thừa/thiếu giữa thực tế và sổ sách hoặc hàng hết hạn, không có tem nhãn:
o Báo cáo kiểm kê hàng tháng.
o Báo cáo chênh lệch giữa thực tế và sổ sách
- Lưu trữ hồ sơ thanh toán khoa học, gọn gàng, đảm bảo dễ tra cứu.
- Thực hiện bảo quản, lưu trữ tài liệu, sổ sách kế toán và các báo cáo đúng quy định về lưu trữ thông tin của Tập đoàn và phù hợp với quy định của Pháp luật.
- Thực hiện theo sự phân công của Lãnh đạo Công ty và Kế toán trưởng.
- Tích cực tham gia các hoạt động văn thể, gắn kết của resort.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo phần mềm kế toán Fast
• Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở cùng vị trí trong các khách sạn 4 – 5 sao.
• Tiếng Anh lưu loát sẽ được ưu tiên.
• Microsoft Word-Microsoft Excel, Power point

Tại Ocean Bay Resort Phú Quốc Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh./ Competitive salary
- Có phí phục vụ trong thời gian thử việc/ Service charge during probationary period
- Được thưởng các dịp Lễ, Tết, Hiếu, Hỉ/ Year- end bonus; Gift on national and special holidays
- Được hỗ trợ bữa ăn trong ca làm việc/ Meal allowance
- Được hỗ trợ nhà ở nhân viên/ Housing allowance
- Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN/ Insurance as labor law
- Được 12 ngày phép/ năm/ 12 annual leave per year
- Được thưởng thức Buffett (BBQ) hàng tháng/ Enjoy monthly BBQ
- Được phụ cấp độc hại cho những chức danh có tiếp xúc hoá chất độc hại/ Incident allowance for those who exposed with chemicals

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ocean Bay Resort Phú Quốc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ocean Bay Resort Phú Quốc

Ocean Bay Resort Phú Quốc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Ấp Ông Lang, xã Cửa Dương, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

