Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II làm việc tại Quảng Bình thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Bình: TP Đồng Hới, Huyện Quang Bình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhập hóa đơn mua hàng hóa và chứng từ liên quan.
- Xuất hóa đơn GTGT bán hàng.
- Lập phiếu thu, phiếu chi tiền mặt , ngân hàng.
- Thực hiện các thủ tục BHXH cho Nhân viên
- Theo dõi tồn kho hàng hóa.
- Nhận chứng từ, kê khai thuế, làm sổ sách, lập báo cáo tài chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng giao tiếp tốt
- Có thể làm việc dưới áp lực cao
- Trung thực, ngăn nắp, tỉ mỉ
- Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II Thì Được Hưởng Những Gì

- Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo Luật lao động
- Làm việc trong khu đô thị Vạn Phúc hiện đại, sạch sẽ, thoáng mát, không khí trong lành
- Các phúc lợi khác theo chính sách của Công ty (phép năm, thưởng lễ tết ...)
- Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGUYÊN ANH II

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Chánh Hòa, Xã Nam Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

