Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH AM Accounting
Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 82 Tô Vĩnh Diện, Phường 7, TP Đà Lạt
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu
Liên hệ khách hàng để nhận hóa đơn, chứng từ;
• Nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào phần mềm;
• Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
• Lập báo cáo tài chính theo năm (hoặc quý, 6 tháng theo yêu cầu) và các báo cáo giải trình chi tiết
• Hoàn thiện sổ sách theo báo cáo từng năm.
• Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.
Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
• Hạch toán kế toán chuẩn theo thông tư 200/2014/TT-BTC
• Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán (nếu chưa biết sẽ được đào tạo).
• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, hiểu-nắm bắt được các luật thuế (GTGT, TNDN, TNCN).
Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: từ 7 triệu đến 15 triệu tùy năng lực.
• Lương tháng 13 + thưởng xuất sắc (du lịch Hàn Quốc)
• Làm từ thứ 2 – thứ 6 giờ hành chính, thứ 7 làm sáng luân phiên tuần làm tuần nghỉ.
• Du lịch hàng năm cùng công ty.
• Nhân viên gắn bó lâu dài với công ty được 5 năm sẽ được thưởng 5 chỉ vàng SJC.
• Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.
• Xét tăng lương hàng năm hoặc đột xuất tùy theo năng lực.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting
