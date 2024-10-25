Tuyển Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp thu nhập 7 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 82 Tô Vĩnh Diện, Phường 7, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Liên hệ khách hàng để nhận hóa đơn, chứng từ;

• Nhập liệu hóa đơn, chứng từ vào phần mềm;

• Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.

• Lập báo cáo tài chính theo năm (hoặc quý, 6 tháng theo yêu cầu) và các báo cáo giải trình chi tiết

• Hoàn thiện sổ sách theo báo cáo từng năm.

• Các công việc khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

• Hạch toán kế toán chuẩn theo thông tư 200/2014/TT-BTC

• Thành thạo tin học văn phòng: Word, excel, ưu tiên biết sử dụng phần mềm kế toán (nếu chưa biết sẽ được đào tạo).

• Có năng lực nghiệp vụ kế toán, hiểu-nắm bắt được các luật thuế (GTGT, TNDN, TNCN).

Tại Công ty TNHH AM Accounting Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 7 triệu đến 15 triệu tùy năng lực.

• Lương tháng 13 + thưởng xuất sắc (du lịch Hàn Quốc)

• Làm từ thứ 2 – thứ 6 giờ hành chính, thứ 7 làm sáng luân phiên tuần làm tuần nghỉ.

• Du lịch hàng năm cùng công ty.

• Nhân viên gắn bó lâu dài với công ty được 5 năm sẽ được thưởng 5 chỉ vàng SJC.

• Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp, có cơ hội phát triển.

• Xét tăng lương hàng năm hoặc đột xuất tùy theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AM Accounting

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin