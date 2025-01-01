Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH sản xuất Gỗ Dán Long Lựu làm việc tại Bình Định thu nhập Từ 7 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty TNHH sản xuất Gỗ Dán Long Lựu
- Bình Định: 56 Trần Phú, thị trấn Tuy Phước, Tuy Phước, Huyện Tuy Phước
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Từ 7 Triệu
· Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.
· Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ...
· Thực hiện công việc đảo vị trí hàng, sao cho việc xuất hàng đảm bảo quy định nhập trước, - xuất trước
· Đai hàng gọn thành kiện
· Phụ lên hàng bằng tay với trường hợp khách lấy lẻ không sử dụng xe nâng
· Kiểm tra, tra nhớt, dầu mỡ bảo dưỡng xe nâng
· Các công việc khác khi có yêu cầu cấp quản lý
· Chịu trách nhiệm số lượng nhập – xuất hàng khi thủ kho vắn mặt
· Kiểm tra, nhắc nhở tài xế xe vận chuyển hoặc nhân viên không tuân thủ quy định trong văn phòng kho
· Kiểm tra , ký xác số lượng hàng hóa xuất ra khỏi kho trước khi xe rời kho.
· Chịu trách nhiệm kiểm tra điện, cửa trước khi rời văn phòng kho
· Có trách nhiệm xuất hàng với những đơn hàng phát sinh sau giờ hành chính hoặc chủ nhật
Với Mức Lương Từ 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chịu khó, ham học hỏi
- Nhanh nhẹn, hoạt bát, năng động
Tại Công ty TNHH sản xuất Gỗ Dán Long Lựu Thì Được Hưởng Những Gì
- Được đào tạo + có lương thử việc
- Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện,...
- Hưởng các chế độ: Thưởng các ngày lễ tế, sinh nhật, du lịch...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH sản xuất Gỗ Dán Long Lựu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI