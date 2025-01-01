Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH sản xuất Gỗ Dán Long Lựu làm việc tại Bình Định thu nhập Từ 7 Triệu

· Trực tiếp sắp xếp các loại hàng hóa trong kho.

· Sắp xếp hàng hóa tránh bị ướt, đổ vỡ...

· Thực hiện công việc đảo vị trí hàng, sao cho việc xuất hàng đảm bảo quy định nhập trước, - xuất trước

· Đai hàng gọn thành kiện

· Phụ lên hàng bằng tay với trường hợp khách lấy lẻ không sử dụng xe nâng

· Kiểm tra, tra nhớt, dầu mỡ bảo dưỡng xe nâng

· Các công việc khác khi có yêu cầu cấp quản lý

· Chịu trách nhiệm số lượng nhập – xuất hàng khi thủ kho vắn mặt

· Kiểm tra, nhắc nhở tài xế xe vận chuyển hoặc nhân viên không tuân thủ quy định trong văn phòng kho

· Kiểm tra , ký xác số lượng hàng hóa xuất ra khỏi kho trước khi xe rời kho.

· Chịu trách nhiệm kiểm tra điện, cửa trước khi rời văn phòng kho

· Có trách nhiệm xuất hàng với những đơn hàng phát sinh sau giờ hành chính hoặc chủ nhật