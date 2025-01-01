Công việc Nhân viên kho-
Có 1,339 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Xem nhanh
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kho đang rất lớn với mức lương từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt ở các khu vực như Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng. Nhà tuyển dụng luôn ưu tiên và sẵn sàng trả lương cao hơn đối với những ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý, vận hành kho hàng, sở hữu những kỹ năng phù hợp.
1. Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kho
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kho đang gia tăng trong bối cảnh ngành thương mại điện tử và logistics phát triển. Mỗi ngày, trên các trang tuyển dụng online, có khoảng 500+ tin tuyển dụng việc làm Nhân viên kho tại các siêu thị, cửa hàng… được cập nhật.
Ngoài ra, theo ước tính, mỗi tháng có khoảng hơn 20.000 vị trí việc làm mới, với hơn 50% thuộc ngành bán buôn, bán lẻ và dịch vụ, nơi nhân viên kho đóng vai trò then chốt trong quản lý hàng hóa.
Nhu cầu tuyển dụng nhân viên kho lớn nhằm mục đích đảm bảo hoạt động xuất nhập kho, đồng thời góp phần tối ưu hóa quy trình làm việc, tạo ra cơ hội thăng tiến cho những ai làm việc trong lĩnh vực này.
Trong khi đó, theo Vneconomy, 43,81% hồ sơ tìm việc đến từ nhóm chưa qua đào tạo, cho thấy tiềm năng lớn cho những người mới vào nghề, mong muốn việc phát triển kỹ năng và tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp trong tương lai gần. Bắt đầu từ vị trí cơ bản, nhân viên kho có thể dần thăng tiến lên các cấp quản lý như thủ kho, trưởng kho, thậm chí là quản lý kho vận.
2. Mức thu nhập trung bình của nhân viên kho
Mức thu nhập trung bình của nhân viên kho tại Việt Nam hiện dao động từ 7.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng, với mức lương trung bình khoảng 8.400.000 VNĐ/tháng. Tùy thuộc vào trình độ, kinh nghiệm và vị trí công việc, lương có thể thay đổi đáng kể.
Ngoài ra, các nhân viên kho có kinh nghiệm hoặc ở vị trí quản lý thường nhận được mức lương cao hơn, phản ánh vai trò và trách nhiệm của họ trong chuỗi cung ứng.
Mức lương theo sản phẩm
|
Việc làm nhân viên kho
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
Nhân viên kho giá trị thấp
|
6.000.000 - 8.000.000
|
Nhân viên kho giá trị trung bình
|
8.000.000 - 9.000.000
|
Nhân viên kho giá trị cao
|
9.000.000 - 12.000.000
Mức lương theo cấp bậc
|
Việc làm nhân viên kho
|
Mức lương dao động
(VNĐ/tháng)
|
Nhân viên kho
|
6.000.000 - 8.000.000
|
Chuyên viên kho
|
8.000.000 - 10.000.000
|
Quản lý kho
|
10.000.000 - 15.000.000
3. Mô tả chi tiết về công việc của một nhân viên kho
Công việc của nhân viên kho bao gồm nhiều khâu như nhập hàng, xuất hàng, kiểm kê, sắp xếp và quản lý hàng hóa, đòi hỏi sự cẩn thận, tỉ mỉ và khả năng làm việc độc lập. Những công việc này sẽ đảm bảo quy trình lưu trữ và vận chuyển diễn ra suôn sẻ.
-
Quản lý hồ sơ của kho: Nhân viên kho chịu trách nhiệm xây dựng và quản lý hệ thống hồ sơ chi tiết về hàng hóa trong kho. Công việc này bao gồm lập danh mục hàng hóa, ghi chép thông tin về nguồn gốc, số lượng, hạn sử dụng và vị trí lưu trữ của từng sản phẩm. Việc quản lý hồ sơ chính xác giúp nhân viên kho dễ dàng tìm kiếm, kiểm soát và theo dõi hàng hóa, đồng thời hỗ trợ quá trình kiểm kê và báo cáo.
-
Soạn hàng xuất kho: Khi có yêu cầu xuất hàng, nhân viên kho sẽ tiến hành soạn hàng theo đúng đơn hàng. Quá trình này bao gồm việc kiểm tra số lượng, chất lượng hàng hóa, đóng gói và chuẩn bị hàng để giao cho khách hàng. Để đảm bảo hiệu quả và chính xác, nhân viên kho cần tuân thủ quy trình xuất hàng, ưu tiên hàng nhập trước xuất trước và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi giao hàng.
-
Quản lý hàng hóa tồn kho: Nhân viên kho có vai trò quan trọng trong việc quản lý hàng hóa tồn kho. Họ thường xuyên kiểm tra và cập nhật số lượng hàng hóa thực tế so với số liệu trên sổ sách. Việc quản lý tồn kho hiệu quả giúp doanh nghiệp tránh tình trạng hàng hóa tồn đọng, quá hạn sử dụng hoặc thiếu hàng. Đồng thời, nhân viên kho cũng cần đề xuất các giải pháp để tối ưu hóa lượng hàng tồn kho, giảm chi phí bảo quản và tăng hiệu quả kinh doanh.
-
Sắp xếp và quản lý hàng hóa trong kho: Sắp xếp hàng hóa trong kho một cách khoa học và hợp lý là việc làm rất quan trọng. Nhân viên kho sẽ phân chia và sắp xếp hàng hóa theo các tiêu chí như loại hàng, kích thước, hạn sử dụng để dễ dàng tìm kiếm và quản lý. Ngoài ra, họ còn cần đảm bảo hàng hóa được bảo quản trong điều kiện thích hợp, tránh ẩm mốc, hư hỏng.
-
Kiểm kê số lượng hàng hóa trong kho: Kiểm kê định kỳ là hoạt động quan trọng để đảm bảo tính chính xác của số liệu hàng tồn kho. Nhân viên kho sẽ tiến hành kiểm tra thực tế số lượng hàng hóa và đối chiếu với số liệu trên sổ sách. Nếu phát hiện sai lệch, nhân viên kho cần báo cáo ngay để điều chỉnh và tìm ra nguyên nhân.
-
Các công việc khác: Ngoài những nhiệm vụ chính, nhân viên kho còn đảm nhận một số công việc phụ khác như lập báo cáo công việc, dán tem nhãn cho hàng hóa, và phối hợp với kế toán kho để kiểm tra chất lượng hàng. Họ cũng có thể đề xuất các giải pháp nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý kho để nâng cao hiệu quả làm việc.
Lưu ý: Đây là mô tả chung về công việc của một nhân viên kho. Tùy thuộc vào quy mô và đặc thù của từng doanh nghiệp, công việc cụ thể của nhân viên kho có thể có sự khác biệt.
4. Khu vực tuyển dụng việc làm nhân viên kho nhiều nhất
Việt Nam với tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh chóng đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kho ngày càng tăng. Các khu công nghiệp, nhà máy, kho bãi mọc lên như “nấm sau mưa”, tạo ra một thị trường việc làm sôi động và đa dạng cho vị trí này. Trong đó, các khu vực TP.HCM, Bình Dương, Đà Nẵng, Hà Nội và Hải Phòng luôn dẫn đầu về nhu cầu nhân sự trong lĩnh vực này.
4.1. Tuyển dụng nhân viên kho TP.HCM
TP.HCM tập trung một lượng lớn các doanh nghiệp trong và ngoài nước, từ các tập đoàn đa quốc gia cho đến các công ty vừa và nhỏ. Nhu cầu vận chuyển, lưu trữ hàng hóa khổng lồ đã kéo theo nhu cầu tuyển dụng nhân viên kho rất lớn. Đặc biệt, các khu vực như Bình Tân, Tân Bình, quận 9, quận Thủ Đức là những "điểm nóng" về tuyển dụng việc làm nhân viên kho với mức lương hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến. Để cập nhật việc làm tại TP.HCM mới nhất bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm chi tiết.
4.2. Tuyển dụng nhân viên kho Bình Dương
Với lợi thế là một tỉnh công nghiệp, Bình Dương tập trung nhiều khu công nghiệp lớn, nên nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Bình Dương, đặc biệt vị trí nhân viên kho luôn ở mức cao. Các khu công nghiệp như VSIP, Mỹ Phước, Đại Đồng... là những địa chỉ quen thuộc của các nhà tuyển dụng. Việc làm nhân viên kho tại Bình Dương thường có mức lương cạnh tranh và nhiều phúc lợi hấp dẫn.
4.3. Tuyển dụng nhân viên kho Đà Nẵng
Đà Nẵng không chỉ là một thành phố du lịch mà còn là một trung tâm công nghiệp và thương mại quan trọng của miền Trung. Sự phát triển của các khu công gnghiệp, cảng biển đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho nhân viên kho và nhiều việc làm khác tại Đà Nẵng. Trong đó, các khu vực như Hòa Khánh, Liên Chiểu là những địa điểm tập trung nhiều nhà máy, kho bãi nên nhu cầu tuyển Nhân viên kho thường cao hơn.
4.4. Tuyển nhân viên kho tại Hà Nội
Thị trường việc làm nhân viên kho tại Hà Nội rất sôi động. Các khu vực ngoại thành như Gia Lâm, Đông Anh, Hà Đông tập trung nhiều khu công nghiệp, nhà máy, tạo ra nhu cầu tuyển dụng việc làm tại Hà Nội khá lớn. Bên cạnh đó, các khu vực nội thành cũng có nhu cầu tuyển dụng nhân viên kho, đặc biệt là các công ty thương mại, dịch vụ.
4.5. Tuyển dụng nhân viên kho tại Hải Phòng
Sở hữu lợi thế là một thành phố cảng, có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thương nên nhu cầu về kho bãi và dịch vụ logistics tại Hải Phòng rất lớn. Các khu công nghiệp, cảng biển như Đình Vũ, Cái Lân là những địa điểm tập trung nhiều nhà máy, kho bãi, tạo ra nhiều cơ hội việc làm nhân viên kho. Để cập bản tin tuyển dụng việc làm mới nhất tại Hải Phòng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thông tin chi tiết!
5. Yêu cầu của nhà tuyển dụng đối với việc làm nhân viên kho
Đối với việc làm Nhân viên kho, các nhà tuyển dụng thường có những yêu cầu cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và tối ưu hóa quy trình quản lý kho. Thông thường, các yêu cầu này bao gồm trình độ học vấn và kỹ năng chuyên môn và phẩm chất cá nhân cần thiết để đảm bảo hiệu quả công việc.
-
Trình độ chuyên môn:
-
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ở các ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kế toán.
-
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản lý và vận hành kho bãi.
-
-
Kỹ năng chuyên môn:
-
Thành thạo trong việc sử dụng các công cụ văn phòng, bao gồm Word và Excel
-
Việc quen thuộc với các phần mềm quản lý kho như SAP, ERP... sẽ là một điểm cộng lớn.
-
Sự thành thạo tiếng Anh sẽ là một lợi thế đáng kể.
-
Kỹ năng kiểm kê, lập phiếu xuất nhập kho hàng chính xác và nhanh chóng.
-
Khả năng sắp xếp, tổ chức hàng hóa khoa học, hiệu quả, tối ưu hóa không gian kho.
-
Kỹ năng kiểm tra hàng hóa chính xác, nhanh chóng, tỉ mỉ và đảm bảo chất lượng.
-
-
Kỹ năng mềm:
-
Khả năng giải quyết vấn đề: Nhanh chóng tìm ra giải pháp cho các tình huống phát sinh trong quá trình làm việc, đặc biệt là khi hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng.
-
Trung thực, cẩn thận: Đảm bảo tính chính xác trong công việc, bảo quản tài sản của công ty.
-
Năng động, nhiệt tình: Chủ động trong công việc, sẵn sàng học hỏi và hoàn thiện bản thân.
-
Giao tiếp tốt: Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và các bộ phận khác.
-
Chịu được áp lực cao: Hoàn thành công việc đúng hạn và chất lượng trong môi trường làm việc có nhiều áp lực.
-
Lưu ý: Yêu cầu đối với việc làm Nhân viên kho sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào từng đơn vị tuyển dụng. Để tạo ấn tượng tốt với nhà tuyển dụng, bạn nên chuẩn bị kỹ lưỡng các câu trả lời cho những câu hỏi phỏng vấn liên quan đến các yêu cầu trên.
Nhu cầu tuyển dụng việc làm nhân viên kho đang gia tăng, phản ánh sự phát triển của ngành thương mại điện tử và logistics. Đồng thời, triển vọng nghề nghiệp cho vị trí này rất tích cực, với nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và mức thu nhập ổn định cũng là tín hiệu vui cho những ai đang tìm việc làm nhân viên kho.