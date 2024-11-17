Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Đăng bài, tìm kiếm nguồn khách hàng

Tư vấn, trao đổi với khách hàng về nhà. Dẫn khách đi xem nhà thực tế

Hỗ trợ các thủ tục trong quá trình mua bán nhà

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-40 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm là một lợi thế

Nhanh nhẹn, ham học hỏi, cầu tiến, tinh thần chính nhân quân tử

Có phương tiện đi lại

Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng Thì Được Hưởng Những Gì

Hoa hồng cao, từ 50-56%. Tối thiểu 50 triệu/giao dịch.

Thời gian làm việc linh hoạt, tự chủ trong công việc, không bị áp doanh số.

Được Công ty đào tạo miễn phí để về nghề Môi giới Bất động sản.

Bao gồm các khóa đào tạo: về đăng tin tìm kiếm Khách hàng, các bước tư vấn Khách hàng khi mua Bất động sản, cách định giá Bất động sản, tư vấn về phong thủy, về xây dựng...

Được thưởng đi du lịch trong và ngoài nước theo chương trình của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH dịch vụ Địa Ốc Vàng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin