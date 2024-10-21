Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Tuyển Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES làm việc tại An Giang thu nhập 6 - 9 Triệu

Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang: Số 19 Yết Kiêu, P Mỹ Bình, Long Xuyên

Mô Tả Công Việc Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Thu thập thông tin, tìm kiếm khách hàng dự án là các Doanh nghiệp, Nhà máy có nhu cầu lập các thủ tục xin cấp giấy phép môi trường hoặc thi công công trình xử lý. Tiếp nhận thông tin, tương tác Khách hàng và thực hiện khảo sát dự án. Phân tích đánh giá đề xuất công nghệ, tính toán và lựa chọn vật tư, vật liệu và thiết bị. Lập báo giá, thuyết minh kỹ thuật và thuyết minh nội dung theo cấu trúc hồ sơ báo giá. Hoàn thiện hồ sơ chào giá, quản lý hồ sơ chào giá và hỗ trợ BGĐ trong công tác chốt sale. Phối hợp làm việc với các bên chủ đầu tư, giám sát, nhà thầu, tham gia các buổi trao đổi, gặp mặt khi có yêu cầu về các vấn đề liên quan đến dự án. Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh/PGĐ kinh doanh.
Thu thập thông tin, tìm kiếm khách hàng dự án là các Doanh nghiệp, Nhà máy có nhu cầu lập các thủ tục xin cấp giấy phép môi trường hoặc thi công công trình xử lý.
Tiếp nhận thông tin, tương tác Khách hàng và thực hiện khảo sát dự án.
Phân tích đánh giá đề xuất công nghệ, tính toán và lựa chọn vật tư, vật liệu và thiết bị.
Lập báo giá, thuyết minh kỹ thuật và thuyết minh nội dung theo cấu trúc hồ sơ báo giá.
Hoàn thiện hồ sơ chào giá, quản lý hồ sơ chào giá và hỗ trợ BGĐ trong công tác chốt sale.
Phối hợp làm việc với các bên chủ đầu tư, giám sát, nhà thầu, tham gia các buổi trao đổi, gặp mặt khi có yêu cầu về các vấn đề liên quan đến dự án.
Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của Trưởng phòng kinh doanh/PGĐ kinh doanh.

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Kinh tế tài nguyên môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường,... Kỹ năng xử lý công việc độc lập. Kỹ năng phối hợp tương tác, giao tiếp. Thành thạo tin học văn phòng. Có thể đi công tác khi cần. Vẽ thiết kế: autocad. Thiết kế, đề xuất công nghệ - thiết bị Có các kỹ năng sau là một lợi thế: Cẩn thận, tỉ mĩ. Kỷ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục. Tinh thần học hỏi, nghiên cứu cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ
Tốt nghiệp Đại học Kinh tế tài nguyên môi trường, Quản lý tài nguyên môi trường, Khoa học môi trường, Công nghệ kỹ thuật môi trường,...
Kỹ năng xử lý công việc độc lập.
Kỹ năng phối hợp tương tác, giao tiếp.
Thành thạo tin học văn phòng.
Có thể đi công tác khi cần.
Vẽ thiết kế: autocad.
Thiết kế, đề xuất công nghệ - thiết bị
Có các kỹ năng sau là một lợi thế: Cẩn thận, tỉ mĩ. Kỷ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục. Tinh thần học hỏi, nghiên cứu cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ
Cẩn thận, tỉ mĩ. Kỷ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục. Tinh thần học hỏi, nghiên cứu cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ
Cẩn thận, tỉ mĩ.
Kỷ năng giao tiếp, trình bày, thuyết phục.
Tinh thần học hỏi, nghiên cứu cải tiến, đổi mới kỹ thuật, công nghệ

Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn). Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành. Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp. Được Công ty huấn luyện hoặc phê duyệt đưa đi đào tạo phát triển năng lực phù hợp với vị trí công việc. Các chế độ phúc lợi: Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm; Khám sức khỏe tổng quát; Các phúc lợi khác: công tác phí, phụ cấp, thưởng (lễ, Tết, thưởng thành tích, ...). Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 – 11h30; 13h30 – 17h30). Thứ 7 làm work from home (WHF) giữ liên lạc khi cần hoặc đến công ty họp hội hoặc xử lý việc cấp bách.
Lương: thỏa thuận theo năng lực (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Được Công ty huấn luyện hoặc phê duyệt đưa đi đào tạo phát triển năng lực phù hợp với vị trí công việc.
Các chế độ phúc lợi: Tham quan, du lịch, nghỉ mát hàng năm; Khám sức khỏe tổng quát; Các phúc lợi khác: công tác phí, phụ cấp, thưởng (lễ, Tết, thưởng thành tích, ...).
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (7h30 – 11h30; 13h30 – 17h30). Thứ 7 làm work from home (WHF) giữ liên lạc khi cần hoặc đến công ty họp hội hoặc xử lý việc cấp bách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Công ty CP Giải pháp Môi trường ARES

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 19 Yết Kiêu, Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang (hoặc Chi nhánh Số 03 đường 105A, Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh)

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

